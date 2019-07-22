Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет. На встрече с главой представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин он подчеркнул, что Белоруссия «к этому готова».

«Давайте будем в этом направлении двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БелТА).

Напомним, парламентские выборы в Белоруссии должны пройти осенью 2019 года, в следующем году — президентские.

О политической обстановке в Белоруссии — в материале “Ъ” «Так не будет, что Лукашенко вроде ушел, но не ушел».