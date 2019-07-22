Пять человек пострадали при столкновении катера с баржей на Телецком озере

Следователи завели уголовное дело по факту столкновение катера с баржей на Телецком озере в Республике Алтай. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

Утром 21 июля в селе Артыбаш группа отдыхающих на катере Pursuit 2150 хотела поплыть к туристической базе на урочище Усть-Тюбэ, говорится в сообщении сибирского управления на транспорте МВД, однако из-за густого тумана капитан катера не увидел баржу, пришвартованную к берегу у Чулышманского пирса, и столкнулся с ней. В результате происшествия пострадали пять пассажиров катера, трое из них госпитализированы в больницу.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). «В качестве одной из версий произошедшего следствием рассматривается ошибка при управлении судном»,— сказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

Илья Николаев