Бюджет фестиваля «Город-сад» в Воронеже вырос до 26 млн рублей

Власти опубликовали тендер на организацию и проведение в Воронеже фестиваля флористики и ландшафтного дизайна «Город-сад», который запланирован в Центральном парке с 5 по 8 сентября. Как сообщает DeFacto, максимальная цена контракта составляет 25,85 млн руб. из областного бюджета.

До этого три года подряд у фестиваля был один подрядчик — индивидуальный предприниматель Виталий Пойманов. Суммы контрактов составляли: 9,24 млн руб. в 2016 году, 19,7 млн руб. — в 2017-м, 24,5 млн руб. — в 2018-м.

Подрядчик должен выработать общий стиль стилистику территории парка (1,5 га) на время фестиваля, оформить входную группу и площадки, создать театральную и детскую зоны, скульптуры животных из каменных валунов, организовать площадку с ретротехникой, этнодеревню, тематические мастер-классы, установить флаги, баннеры и навигацию, обеспечить техническое оснащение фестиваля. Заявки на участие в аукционе принимаются, до 12 августа, он пройдет 15 августа.

Сергей Калашников