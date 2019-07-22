Metallica исполнила «Группу крови» в «Лужниках»

Музыканты Metallica на концерте в Москве исполнили песню «Группа крови» Виктора Цоя. Концерт в рамках мирового турне WorldWired проходил на стадионе «Лужники». Видео, на котором басист Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэмметт исполняют песню группы «Кино», распространили в соцсетях.

Ранее на концертах тура музыканты уже исполняли песни стран, где проходило выступление. В Германии они играли «Engel» Rammstein, во Франции — «Ma gueule» Джонни Холлидея, в Норвегии — «Take on me» A-Ha, в Швеции — «Dancing Queen» ABBA, в Чехии — «Йожин з бажин» Ивана Младека.

Песня «Группа крови» вошла в одноименный альбом группы «Кино» в 1988 году. Впервые она была исполнена 3 июня 1987 года.