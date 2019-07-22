На месте пустыря в Полюстрово появится новая дорога

На месте пустыря на территории Калининского района Петербурга будет проложена новая дорога. Она свяжет Полюстровский прспект с проспектом Маршала Блюхера.

Как сообщили в городской администрации, в настоящее время территория пустыря занята стихийной свалкой. Ее обещают ликвидировать в августе. Со свалки уже вывезено 36 тыс. кв. м отходов.

По словам врио губернатора Петербурга Александра Беглова, проблема несанкционированных свалок актуальна для города. В настоящее время в Санкт-Петербурге выявлено 36 подобных свалок. Ликвидировать из приходится, в основном, за счет средств городского бюджета. В Смольном обещают выявлять нарушителей и наказывать, вплоть до уголовной ответственности.

«Вместо того, чтобы построить садик или школу, тратятся деньги на вывоз этих свалок. Те, кто их создает, обкрадывают наших детей. А это никому не позволительно делать! Мы будем жестко с этим бороться»,– заявил Александр Беглов.