Матвиенко поддержала введение единой валюты с Белоруссией

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко выступила за единую валюту у России и Белоруссии в рамках Союзного государства. «Это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающихся экономик, потому что интегрироваться в обратном случае будет сложно. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что очень трудно с разными валютами определять единую финансовую, валютную политику»,— сказала госпожа Матвиенко в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Спикер Совета федерации подчеркнула, что страны должны одинаково регулировать систему налогообложения в экономической отрасли, однако речь идет о полноценном союзе двух государств, а не о создании единого государства.

Напомним, в конце 2018 года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. Однако, по словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, Москва и Минск не планируют введение единой валюты в ближайшее время.

Подробнее об интеграции двух стран— в публикации “Ъ” «Москва и Минск ставят на символизм».