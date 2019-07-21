Москва и Минск не планируют введение единой валюты в ближайшее время

Россия и Белоруссия в ближайшее время не планируют введение единой валюты. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, главная цель на ближайшие пару лет — создание единой системы налогов.

Напомним, в конце 2018 года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции.

18 июля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге на Форуме регионов двух стран. Главным итогом стало решение «двигаться дальше» в вопросах интеграции и преодолеть существующие разногласия к 8 декабря, когда Союзное государство будет отмечать 20-летний юбилей.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Москва и Минск ставят на символизм».