Инвестиции Китая в США снизились на 90% за время президентства Трампа

Прямые инвестиции Китая в США снизились с $46 млрд в 2016 году до $5 млрд в 2018 году с момента прихода к власти президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на данные исследовательской компании Rhodium Group.

По информации New York Times, от сокращения инвестиций пострадал целый ряд отраслей, включая рынок недвижимости США, стартапы Кремниевой долины и американские штаты, которые «годами пытались привлечь инвестиции из Китая». «Такое резкое падение иностранных инвестиций показывает, насколько сильно ухудшились экономические отношения между США и Китаем»,— заявил экс-глава китайского подразделения Международного валютного фонда (МВФ) Эсвар Прасад.

Газета отмечает, что сокращение инвестиций из Китая вряд ли подорвет экономику США, но может нанести серьезный ущерб таким штатам, как Мичиган, которые зависят от китайских денег. Президент Американо-китайского делового совета Крейг Аллен заявил, что особенно это будет ощущаться в «сельских» штатах, где китайские инвесторы приобрели заводы и создали новые рабочие места.

Инвестиции Китая в США резко сократились на фоне ужесточения торгового противостояния между странами. Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

О противостоянии Китая и США читайте в материале “Ъ” «Дружба на расстоянии руки».