Зеленский: премьером должен быть эксперт в экономике и новое лицо

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министром страны должен стать новый человек. «Я считаю, что именно премьер-министром на Украине должно быть, повторюсь, новое лицо, эксперт в экономике»,— сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, видит ли он премьером Украины лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко (цитата по «РИА Новости»).

Брифинг состоялся после закрытия избирательных участков на внеочередных выборах в Верховную раду.

Господин Зеленский пригласил лидера партии «Голос», солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обсудить создание коалиции. «У нас чуть больше рейтинг, чем у "Голоса", но мы приглашаем господина Вакарчука к разговору», — заявил президент.

Он сообщил, что надеется на возвращение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. «В ближайшее время решим этот вопрос, мы очень много работаем над этим вопросом. Сроков точных не могу предоставить»,— сказал Владимир Зеленский.

После обнародования данных экзит-полов президент Украины назвал приоритеты власти.

«Вы знаете, наши главные приоритеты — как и для каждого украинца, это прекращение войны, возвращение наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор остается на Украине»,— заявил господин Зеленский (цитата по «РИА Новости).

По данным национального экзит-пола, на выборах в парламент партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского набрала 43,9% голосов. За ней следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5%), «Европейская солидарность» во главе экс-президентом Петром Порошенко (8,9%), «Батькивщина» (7,6%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,3%).