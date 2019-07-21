Экзит-пол: в Верховную раду проходят пять партий, у «Слуги народа» — 43,9%

По данным национального экзит-пола, на сегодняшних выборах в парламент партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского набрала 43,9% голосов. За ней следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5%), «Европейская солидарность» во главе экс-президентом Петром Порошенко (8,9%), «Батькивщина» (7,6%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,3%).

Как отмечает агентство Reuters, национальный опрос, который «отражает предварительные результаты голосования за кандидатов из партийных списков», провели Фонд «Демократические инициативы», Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова благодаря финансированию, полученному от международных доноров. Собственные экзит-полы также провели телеканалы «112» и «1+1», однако их результаты отличаются незначительно.

Во внеочередных парламентских выборах на Украине принимали участие 22 партии, однако реальные шансы пройти в Верховную раду были только у пяти-шести. Впрочем, половина депутатов избиралась не по партийным спискам, а по избирательным округам, что значительно усложняет оценку результатов.

ЦИК Украины отметил, что голосование проходило «в спокойном режиме», а нарушения были «незначительными». В то же время практически всех участников разочаровала достаточно низкая активность избирателей, особенно на западе страны. К концу дня она не дотягивала и до 40% (а в Черновицкой области — всего 27%), что вызвало серьезную тревогу у тех партий, которые делают ставку на электорат именно этих регионов. «Если такими будут конечные результаты, есть высокая вероятность, что пророссийские силы сформируют следующую коалицию»,— предостерегала партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Кирилл Кривошеев