Стартапы помогут продать топливо

ПАО «Газпром нефть» завершила первую акселерационную программу, выбрав для сотрудничества пять стартапов из более чем 200 претендентов. По мнению экспертов, за счет сотрудничества со стартапами, которые задействованы в транспортной сфере, «Газпром нефть» может повысить продажи топлива. До конца года компания планирует продавать через цифровые сервисы до 7% от текущего объема топлива и заработать на этом дополнительно 500 млн рублей.

На прошлой неделе в Петербурге «Газпром нефть» завершила акселерационную программу StartupDrive, финалистами которой стали пять российских стартапов в сферах грузоперевозок, такси, каршеринга, эвакуации и страхования транспорта. Компания Rent-a-ride разработала платформу для владельцев автомобилей и желающих взять в аренду машину. Сегодня у платформы 25 тыс. пользователей и более 7 тыс. автомобилей в автопарке, а сдача в аренду автомобилей принесла более 4,2 млн рублей за три месяца. Сервис Cartaxi дал возможность водителям через мобильное приложение оперативно вызвать эвакуатор по заранее известной и фиксированной стоимости. Сегодня в базе Cartaxi — 7 тыс. эвакуаторов в 367 городах России. Также финалистами стали сервис Neos, позволяющий водителям гарантированно получать страховое возмещение в течение пяти дней без посещения офиса страховой компании; смарт-решение Shipit.to для отслеживания грузов во время транспортировки; платформа Guru taxi для оперативной помощи водителям с поиском автомобиля для работы в такси.

«Цель стартапов в программе — не просто пройти акселерацию, а коммерчески выиграть на выходе: в виде партнерства, инвестиций или доступа к клиентским активам»,— отметил глава департамента клиентских решений компании «Газпром нефть» Алексей Бобров. К примеру, стартап Cartaxi интегрировал мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть» для оплаты топлива онлайн в свой продукт для водителей эвакуаторов. Аналогично платформа Rent-a-ride планирует сделать пользователям сервиса специальное предложение для заправки на АЗС этого бренда.

«Газпром нефть» планирует повышать продажи топлива через цифровые сервисы. «Мы нацелены на 1 млн активных пользователей наших цифровых сервисов (это мобильные приложения, личные кабинеты) в месяц. Мы хотим продавать примерно 1 млн тонн топлива в год через цифровые каналы — это 7% нашего текущего объема. И мы хотим зарабатывать порядка 500 млн рублей прибыли только за счет использования цифровых сервисов»,— говорит господин Бобров. Отметим, клиентский контур «Газпром нефти» объединяет дочерние общества и подразделения, которые работают с конечными клиентами в части сбыта моторных топлив. Это клиенты сети АЗС «Газпромнефть», корпоративные клиенты и мелкооптовые клиенты (предприятия и независимые АЗС).

«Развитие платформы StartupDrive “Газпром нефтью” — это попытка достичь синергии и создать лояльную клиентскую базу пользователей АЗС “Газпром нефть”. Затраты на проведение отбора партнеров сопоставимы с действующей бонусной программой для автомобилистов, но дают более лояльных клиентов»,— объясняет глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский. По его словам, отобранное на конкурсе программное обеспечение способно работать только с «Газпром нефтью», что дает не только возможность наращивать сбыт нефтепродуктов, но и организовывать для клиентов сложные сервисы учета и хранения топлива, бесконтактной и безналичной оплаты, рекомендаций по прокладке маршрута с учетом наличия АЗС по дороге и так далее.

«В последние годы крупнейшие компании розничного сектора активно привлекают стартапы для повышения эффективности бизнеса и запускают для этого программы-акселераторы. В этом плане “Газпром нефть” несомненно, в тренде, и вопрос заключается только в ожиданиях от внедрений: большим успехом будет, если запуск выбранных стартапов приведет к росту выручки хотя бы на 150 млн рублей в 2020 году»,— считает глава агентства Infoline-аналитика Михаил Бурмистров.

«Указанный конкурс — это попытка заглянуть в будущее, посмотреть, как и за счет чего можно расширить бизнес компании. Что касается эффективности акселератора именно для среднесрочного развития продаж на АЗС “Газпром нефти”, полагаю, что вероятность того, что их реализация значимым образом изменит динамику продаж, отрицательная. Реальные цены на бензин в годовом исчислении снизились в июне на 3,5%, что делает ситуацию в отрасли схожей с кризисными периодами 2008¬–2010 и 2014–2015 годов»,— считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Алексей Кириченко