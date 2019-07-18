Юрлицам ускорили идентификацию

Пилотный проект, позволяющий компаниям получать банковские услуги дистанционно после сдачи их уполномоченными сотрудниками биометрии, планируется запустить уже до конца года. Однако для полноценного запуска услуги потребуется доработка законодательства. При этом эксперты указывают на слабую защиту данных и отсутствие ответственности за их утечку.

Как стало известно “Ъ”, в среду прошло заседание комитета ассоциации «Финтех» (АФТ), на котором были уточнены параметры по удаленной идентификации для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это позволит организациям получать банковские услуги дистанционно на основании биометрии, сданной их уполномоченными сотрудниками. Об этом рассказали источники “Ъ”, близкие к участникам встречи. Предполагается, что в проекте примут участие 22 банка. Ранее планировалось, что он стартует в следующем году (см. “Ъ” от 26 июня), однако ЦБ собирается запустить его до конца этого года. В ЦБ и АФТ вчера не смогли оперативно предоставить комментарии.

В рамках пилотного проекта будут доступны всего три категории услуг: открытие счетов, выдача кредитов и проведение платежей. При этом пока в России нет электронных нотариальных доверенностей (ЭНД) и подтверждать удаленное проведение операций сможет только единоличный исполнительный орган компании. Предполагается, что позже такую возможность получит уполномоченный сотрудник по ЭНД. Также планируется введение облачной квалифицированной электронной подписи (КЭП), которая заменит использующуюся сейчас флешку. При этом определение лица, подписывающегося КЭП, будет производиться с помощью голосовой или лицевой биометрии уполномоченного представителя юрлица. Для подключения к системе банка через Единую систему идентификации и аутентификации компаниям будет предоставляться стандартный набор API. В результате биометрическими данными, собранными банками, смогут пользоваться не только кредитные организации, но и, например, бюро кредитных историй.

Банкиры считают, что внедрение полноценного удаленного обслуживания юрлиц очень важно, поскольку это позволит снизить издержки. По словам начальника управления развития МСБ Абсолют-банка Сергея Нечушкина, большую часть услуг банки могут предоставлять удаленно уже сейчас. «Однако из-за того, что по законодательству требовалось обязательно заверить документ физической подписью, смысл оформлять услугу дистанционно терялся,— отмечает он.— Теперь этот барьер пропадет: удаленная идентификация позволит сократить время на оформление». В перспективе это приведет к снижению тарифов: клиент будет платить именно за услугу, а не за расчетно-кассовое сопровождение, отмечает он. Впрочем, начальник отдела цифровых продуктов и сервисов банка «Открытие» Юрий Атрощенко считает, что в ближайшем будущем полностью перейти на удаленное обслуживание юрлицам не получится. «Для физлиц законодательство уже принято, и мы можем идентифицировать представителя юрлица, но сейчас пока нельзя подтвердить его полномочия удаленно»,— отметил Юрий Атрощенко. Впрочем, согласно «дорожной карте» по удаленной идентификации АФТ (есть в распоряжении “Ъ”) принятие необходимых поправок планируется до конца июля.

Однако эксперты указывают и на другие нерешенные проблемы такой схемы. «Схема не имеет значительных преимуществ, поскольку и сейчас организация может получить практически все услуги, за исключением открытия счета, удаленно, подтвердив их электронной подписью,— отмечает консультант по интернет-безопасности Cisco Алексей Лукацкий.— Однако при использовании облачной электронной подписи значительно возрастают риски: флешку можно спрятать в сейф, а насколько будут защищены данные в "облаке", до конца непонятно». Также, по его словам, принципиальным является вопрос ответственности за компрометации подписи. «До сих пор не определено, кто и в какой мере несет ответственность, если биометрические данные клиентов утекут из ЕБС (единая биометрическая система.— “Ъ”), а для юрлиц потери от мошеннического использования подписи могут исчисляться десятками миллионов рублей»,— заключает Алексей Лукацкий.

Вадим Арапов, Светлана Самусева