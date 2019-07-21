Американский ритейл уходит в онлайн

Развитие онлайн-торговли, позволяющей продавцам значительно экономить средства, подстегивает компании к тому, чтобы закрывать свои физические магазины. В результате за первое полугодие в США было закрыто более 7 тыс. точек продаж, а по итогам года этот показатель может оказаться вдвое больше прошлогоднего.

По данным Coresight Research, отслеживающей ситуацию с закрытием и открытием физических магазинов, в США к 18 июля было закрыто уже 7426 точек продаж. Это примерно на четверть больше, чем за весь 2018 год. Более того, во втором квартале темп ухода ритейлеров с улиц оказался самым высоким за последние девять лет.

По итогам всего 2019 года количество закрытых магазинов может достичь 12 тыс., считают аналитики Coresight Research,— это вдвое больше, чем в прошлом году.

Закрытия физических магазинов связаны либо с банкротством компаний, либо с желанием ритейлеров затянуть пояса и сократить расходы, уйдя в онлайн-торговлю. Последняя становится все более популярной у американского населения — еще в феврале Министерство торговли США объявило, что онлайн-продажи в стране впервые в истории обогнали по объему выручки продажи в физических магазинах. Среди тех, кто активно закрывает свои магазины, Victoria’s Secret, Gap, Fred’s и, например, обанкротившиеся Charlotte Russe и Charming Charlie, которые закроют все свои точки продаж. Только на последние две компании приходится около 800 физических магазинов, которые уже точно будут ликвидированы.

Как отмечает Financial Times, рекордно низкий уровень строительства новых коммерческих зданий в США в последние годы позволил значительно вырасти показателю занятости площадей в торговых центрах. По данным американского коммерческого брокера CBRE, он рос в 16 из 22 последних кварталов. Тем не менее это вовсе не означает, что площади будут пустовать повсеместно. Количество пустующих площадей зависит от уровня самого торгового центра. По данным консалтинговой компании Green Street Advisors, в торговых центрах класса А++ занято 97% помещений, а в центрах самого низкого класса — лишь 67%. Кроме того, владельцы самой недвижимости ищут способы занять освободившиеся площади не только другими традиционными ритейлерами — на смену магазинам приходят офисы онлайн-магазинов, кафе, рестораны, отели и даже апартаменты.

Кирилл Сарханянц