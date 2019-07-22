Топ-менеджер с отсрочкой платежа

Поправки к закону «О страховании вкладов» не только увеличивают сумму компенсации для отдельных случаев до 10 млн руб., но и вводят отсрочку выплат топ-менеджерам банков, лишившихся лицензии. По истечении года страховку по вкладу они получат, если к тому времени против руководства не возникнет обвинений в причинении убытков банку.

В конце прошлой недели в Госдуму внесен проект с поправками к закону «О страховании вкладов». Законопроект, в случае его принятия, вступит в силу через 180 дней после официальной публикации. Сейчас предельная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 млн руб. В отдельных случаях проект оговаривает ее увеличение до 10 млн руб. (см. справку). Впервые о том, что предельная сумма страхового возмещения вкладчикам может вырасти, заявила летом прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что это касается ситуаций, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками, а также при социально чувствительных ситуациях.

Повышение страховки по вкладам в отдельных случаях не стало неожиданностью — в отличие от вводимого проектом специального режима выплат возмещения вкладчикам из числа топ-менеджеров банка, лишившегося лицензии. Если высокопоставленный сотрудник банка (список которых приводится в законопроекте) держал в нем же депозит, то выплата средств откладывается на год. Причем речь идет не только о новых категориях, по которым повышается сумма страховых выплат, но и об обычных вкладах, по которым выплачивается 1,4 млн руб. Правда, если деньги поступили на вклад в рамках выплат по страхованию жизни или как государственная субсидия, то они выдаются топ-менеджеру сразу на общих основаниях.

Как пояснил “Ъ” автор законопроекта Анатолий Аксаков, эта норма нужна для того, чтобы повысить ответственность руководства банков. «Отсрочка выплаты компенсации по вкладу в один год коррелирует со сроком оспаривания сделок, заключенных банком, который тоже равняется году»,— заявил “Ъ” партнер коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.

Эта отсрочка вводится, чтобы у конкурсного управляющего было время определить, виновен ли топ-менеджер в причинении убытков банку, которые привели к отзыву лицензии. Причем срок задержки может и превышать год. Если против такого вкладчика возбуждено дело о причинении убытков, но суд не успел за год вынести решение, то «выплата страхового возмещения приостанавливается до вступления в законную силу соответствующего судебного акта», говорится в законопроекте.

Вместе с тем это не означает, что провинившийся топ-менеджер вовсе не получит компенсации из Фонда страхования вкладов. Право вкладчика на обращения за возмещением по закону «О страховании вкладов» не связано с наличием трудовых или иных распорядительных отношений в банке. Лишить его этих выплат по закону нельзя, поскольку его вина в причинении убытков на момент наступления страхового случая (если она имела место) не доказана. Если топ-менеджер виновен в причинении убытков, его права как вкладчика не прекращаются, убытки по решению суда взыскиваются в ином порядке — через исполнительное производство или банкротство физического лица.

В ЦБ и Агентстве по страхованию вкладов не прокомментировали ситуацию. «Перенос даты возникновения права на обращение за возмещением к Агентству по страхованию вкладов на один год является малоэффективным ввиду того, что в течение года дела о банкротстве не рассматриваются. Кроме того, в законе отсутствует механизм взыскания данных средств минуя стандартные процедуры взыскания долга»,— заявил “Ъ” партнер FMG Group Николай Коленчук. Впрочем, на счет, на который будет переведена компенсация, может быть наложен арест. Но этот случай данным законом никак не регламентируется. В любом случае это дискриминация, считает Игорь Дубов, потому что топ-менеджер может быть невиновен в причинении убытков банку, а его лишают права получить свои деньги, положенные по закону наравне со всеми.

Максим Буйлов