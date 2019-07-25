Рынок остужается

По итогам первого полугодия 2019 года на первичном рынке Санкт-Петербурга и пригородов в продажу вышло 2,1 млн кв. м жилой недвижимости, что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом по количеству квартир предложение, наоборот, увеличилось на 5%, что связано со снижением средней площади квартир до 41 кв. м (уменьшение показателя на 9% по сравнению с итогами первого полугодия 2018 года).

Такие данные приводит компания Knight Frank St. Petersburg. Основное количество нового продолжения вышло в продажу в городской черте Петербурга и более 90% этого предложения — это проекты массового спроса (класс С). Самыми крупными объектами, вышедшими на рынок, являются новые очереди ЖК «Чистое небо» (Setl City), «Шуваловский» (ЛСР), «Полис на Комендантском» («Полис Групп»), «ЦДС Приневский» (ЦДС).

До вступления в силу нового закона о долевом строительстве девелоперы старались получить как можно больше разрешений на строительство, поэтому закономерно, что в продажу вышли крупные объекты, считает Светлана Московченко, руководитель отдела исследований Knight Frank St. Petersburg.

По итогам первого полугодия 2019 года на территории Петербурга и пригородов строится и находится в продаже 13,4 млн кв. м жилья (292 тыс. квартир), что всего на 1% уступает итогам аналогичного полугодия 2018 года. «Можно говорить о замедлении темпа вывода на рынок новых объектов, так как доля нового предложения составляет 16%»,— говорит госпожа Московченко. По ее словам, по сравнению с первым полугодием 2018 года наиболее значительно увеличилась средневзвешенная цена квадратного метра жилья массового спроса в пригородных локациях (на 14% за год), в городской черте увеличение составило около 10%. В классе В (бизнес-класс) увеличение показателя за год составило 7%, а в классе А (элита) показатель, наоборот, сократился, что обусловлено, с одной стороны, выводом в продажу жилья по более низкой цене, с другой — сокращением объема предложения дорогостоящих квартир.

По данным компании «М2Маркет», во втором квартале 2019 года на рынок Петербурга вышло девять новых комплексов суммарной площадью около 900 тыс. кв. м жилья — один из самых низких показателей за последние два года по количеству проектов. «Однако за счет выхода масштабного ЖК "Морская набережная" от ЛСР (500 тыс. кв. м) суммарный объем заявленного в проектах жилья находится на высоком уровне»,— отмечают в компании.

При этом охлаждается и рынок ипотечного кредитования, все последние годы оказывавший серьезную поддержку стройотрасли города. В конце месяца ЦБ опубликовал официальные данные по ипотеке за май по России и по отдельным регионам. В целом по России именно за май резко сократилось количество объемов выданных ипотечных кредитов: спад составил 31%, по Санкт-Петербургу спад по объему выдачи ипотеки был не так резок, он составил 14%. В Первом ипотечном агентстве говорят, что май никогда не выделялся отрицательным сезонным спадом, если сравнивать с 2017–2018 годами. «Особенно интересно, что уже в мае обозначилась тенденция к снижению ипотечных ставок, по ряду банков появились хорошие предложения со ставками менее 10% годовых. В начале года ипотечные ставки были на уровне 11–11,5% годовых. Таким образом, связать майский спад по ипотеке с повышением ставок или сезонностью невозможно»,— констатируют в Первом ипотечном агентстве.

В компании подсчитали, что если говорить о показателях по Петербургу, то накопленным итогом на май 2019 года объем по выдаче ипотеки составил около 74 млрд рублей, что на 6% больше показателя 2018 года. «Мы получили наглядное подтверждение уже обозначавшимся тенденциям и первоначально сделанным нашей компанией прогнозов о том, что в этом году мы уже практически наверняка не повторим крайне успешных результатов прошлого года. По Петербургу по итогам 2018 года было выдано на 55% больше ипотечных кредитов по объему, чем в предыдущем 2017-м»,— говорят в агентстве.

Олег Привалов