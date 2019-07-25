За низким тарифом

Ключевой ресурс для майнинга криптовалют и определяющий фактор для расчета маржинальности — электроэнергия. Чем ниже тарифы, тем больше майнеров в регионе. Ленинградская область — в числе лидеров.

Европейская компания CoinShares провела крупное исследование, связанное с влиянием добычи биткоина на электроэнергетический сектор. Эксперты пришли к выводу, что мировое развитие майнинга пошло энергетике на пользу, в частности, послужило стимулом для развития альтернативных источников. Западные аналитики утверждают, что на заре становления майнеры действительно использовали традиционные источники энергии, однако сейчас три четверти всех криптовалютных ферм перешли на альтернативные. Минприроды также предлагало использовать для майнинга криптовалют мощности «зеленой» энергетики, которая не оказывает крайне негативного влияния на экологию. В качестве перспективных регионов для майнинга рассматривались Сибирь и Дальний Восток. В Минэнерго звучали рекомендации использовать возобновляемую энергетику Кольского полуострова и Арктической зоны.

Некоторые эксперты полагают, что энергетический сектор России мог бы привлечь дополнительные инвестиции за счет предоставления для майнинга криптовалют свободных мощностей энергокомпаний РФ. В частности, такое мнение высказывал президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. По его мнению, Россия не сможет стать одним из лидеров по майнингу, однако спрос со стороны представителей зарубежных стран на российские дешевые энергомощности будет высоким. Если удастся загрузить текущие свободные мощности, то привлечь можно около 1,7 трлн рублей в год.

По разным оценкам, на Россию приходится от 10 до 15% всего рынка майнинга. И большинство ферм использует энергию централизованной системы. Директор по развитию компании BitCluster Дмитрий Шуваев рассказывает, что на майнинговом рынке России представлено три типа игроков: домашние майнеры, частные крупные майнеры и майнинг-отели. Первые имеют до 10–15 устройств и осуществляют свою деятельность дома или в гаражах. Доля таких игроков менее 5%. Категория частных крупных майнеров, которая самостоятельно строит или уже имеет готовую инфраструктуру, на которой размещаются устройства, занимает долю от 60 до 70%. На майнинг-отели, то есть компании, которые создают инфраструктуру и принимают устройства людей на профессионально подготовленные площадки, приходится от 20 до 30%.

Является ли майнинг угрозой энергетике, обсуждают уже на уровне Международного валютного фонда, в котором считают добычу криптовалюты прямым вызовом для энергетического сектора любого государства. Уже по итогам 2018 года майнеры будут потреблять электроэнергию в таких объемах, которые необходимы для снабжения такого гигантского государства, как Аргентина. И в дальнейшем потребление электроэнергии будет только расти, говорилось в заявлении МВФ.

Так как электроэнергия является ключевым ресурсом для майнинга криптовалют и определяющим фактором для расчета маржинальности этого бизнеса, майнеры следуют за дешевым электричеством, выбирая регионы с наиболее низкими тарифами. При этом максимальный тариф отличается от минимального в восемь раз. Помимо стоимости электроэнергии, по словам аналитика компании Zichain Арсения Бессмертных, при выборе региона для майнинга учитывается также наличие свободных мощностей, логистические особенности, качество коммуникационных сетей и даже климат, так как низкие температуры позволяют сэкономить на охлаждении ферм. По совокупности этих параметров наиболее привлекательны для майнинга Иркутская, Челябинская, Новосибирская, Свердловская и Ленинградская области, а также Республика Татарстан.

По словам партнера аналитического агентства WMT Consult Екатерины Косаревой, для майнеров привлекательна Сибирь. Даже крупные компании планировали развивать майнинг в этом регионе, так как в этой части страны есть два самых главных преимущества: холодно, то есть не нужно тратиться на охлаждение ферм, и низкие тарифы на электроэнергию.

«Раньше доходность майнинга была выше, и стоимость электроэнергии в 4 рубля за кВт•ч час была эффективной. Тогда была задействована почти вся центральная и западная Россия»,— говорит Дмитрий Шуваев. Как отмечает совладелец майнинг-отеля Bytestore Дарья Подольская, из Петербурга часто отправляют оборудование и Московскую и Тульскую области, они не входят в число лидеров по тарифам, но цены на электроэнергию там ниже, чем в Ленинградской области.

По словам господина Бессмертных, энергопотребление конкретной фермы зависит от ее вычислительной мощности и модели. С каждым новым поколением устройства становятся более эффективными. «Поскольку на рынке существует множество ферм с разными характеристиками, это создает трудности при расчете общего энергопотребления сети биткоина в глобальном масштабе, однако, по последним данным, этот показатель составляет примерно 65 ТВт в год. Для сравнения, примерно столько электричества в год потребляет Чехия»,— указывает эксперт.

Госпожа Подольская полагает, что средние объемы потребления для одного майнинг-отеля составляют 2–4 МВт. Но назвать конкретные средние цифры достаточно сложно, так как есть и маленькие отели на небольшое количество ферм или майнеров, и гиганты.

«Иногда в поисках бесплатной электроэнергии любители добычи криптовалют идут на всевозможные ухищрения, размещая фермы в непредназначенных для этого местах. Но речь каждый раз идет о мелких непрофессиональных майнерах. В настоящее время мы наблюдаем стремительную институциализацию и консолидацию данной индустрии, в рамках которой снижается число людей, пытающихся майнить криптовалюты в домашних условиях, а им на смену приходят крупные майнинговые компании»,— отмечает господин Бессмертных.

Госпожа Косарева также отмечает, что владельцы майнинговых ферм подчас стараются получить энергию нелегально. «Иногда владелец майнинговой фермы может жить даже в многоквартирном доме и, если у него не стоят счетчики, то за него платит весь подъезд. Хотя обычно соседи это отслеживают быстро. Но все зависит от объемов производства»,— рассказывает она.

По словам госпожи Подольской, майнинг не увеличивает нагрузку на энергосети, так как фермы преимущественно открывают в тех местах, где раньше базировались производства, и теперь мощности простаивают. Нелегальное же подключение, считает она, довольно распространенная практика, но делают так преимущественно владельцы очень небольших ферм, так как спрятать большие мощности проблематично. «Помимо этого, сейчас все большее количество клиентов хочет майнить легально и ищет "белую розетку", то есть фермы и отели с легальным электричеством»,— подчеркивает эксперт.

Арина Макарова