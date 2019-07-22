Рыба не ловится без приказа

Задержка с изданием приказа Минсельхоза о порядке переоформления договоров пользования рыбопромысловыми участками (РПУ) может привести к остановке промысла у части предприятий. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) уже уведомила о проблеме Совет федерации. Ситуация ставит под угрозу добычу более 700 тыс. тонн продукции стоимостью до 80 млрд руб.

О задержке с изданием приказа Минсельхоза о порядке переоформления договоров пользования РПУ президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил председателю комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову 19 июля. Копия письма есть у “Ъ”.

По данным ВАРПЭ, до 1 января 2020 года переоформлению подлежит более 6 тыс. РПУ.

В год на этих участках добывается более 700 тыс. тонн водных биоресурсов на общую сумму 70–80 млрд руб., подсчитал господин Зверев.

Положительное заключение об оценке регулирующего воздействия по приказу Минсельхоза о порядке переоформления договоров пользования РПУ было получено 14 июня, отмечают в ВАРПЭ. Но документ до сих пор не принят, что создает существенную угрозу организационных сбоев при проведении процедуры переоформления договоров, сказано в приложении к письму. ВАРПЭ просит Совет федерации включить в проект постановления «О долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса» пункт, обязывающий Минсельхоз обеспечить переоформление этих договоров до 31 декабря 2019 года. Алексей Майоров подтвердил “Ъ” факт получения письма.

По оценкам Германа Зверева, процедура переоформления договоров пользования РПУ, вместе с исправлением, размещением информации и подписанием, может длиться до 59 рабочих дней. И если какое-либо предприятие не успеет перезаключить договор до 31 декабря, то промысел придется приостановить, указывает он. Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев согласен, что угроза реальна, а проблемы с переоформлением части договоров могут начаться уже в этом году.

По данным Росрыболовства на 17 июля, с начала 2019 года добыча водных биоресурсов выросла на 0,2%, до 2,6 млн тонн год к году. Основная часть продукции (1,8 млн тонн) выловлена в Дальневосточном бассейне. Вылов минтая, в частности, в этом регионе вырос на 5,5%, до 1,26 млн тонн. Добыча сельди сократилась 0,1%, до 121,4 тыс. тонн.

В Минсельхозе заверили “Ъ”, что приказ о порядке переоформления договоров пользования РПУ находится в высокой степени готовности и в ближайшее время будет направлен в Минюст.

По словам представителя Минсельхоза, заявления на переоформление договоров будут приниматься до 15 октября 2019 года. В Росрыболовстве считают, что переоформить до 31 декабря 6–6,5 тыс. договоров «вполне выполнимо». В Совете федерации пообещали следить за процессом переоформления договоров, чтобы не допустить ситуации, когда рыболовные компании и хозяйства «повиснут в воздухе».

Управляющий директор крупного рыбодобытчика и производителя консервов ГК «Доброфлот» Александр Ефремов отмечает, что в работе Росрыболовства в целом присутствуют проблемы с системностью государственного регулирования. Из-за этого возникают вопросы с возможным прекращением промысла, вызванные задержкой с изданием нормативных документов, подтверждает он. Если пять—семь лет назад участники рынка обсуждали с агентством в основном концептуальные и стратегические вещи, отмечает господин Ефремов, то в последние два-три года все чаще диалог идет о проблемах с урегулированием рутинных вопросов рыболовства.

Алексей Полухин