Оставшихся в «китовой тюрьме» косаток выпустят до конца лета

Пять косаток, оставшихся в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средней, выпустят в естественную среду обитания до конца лета, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

«Сегодня на уровне правительства России утверждена дорожная карта. Мы должны, не торопясь, эту работу выполнить, выполнить ее в летний период времени. У нас все для этого есть, мы успеваем»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Кобылкина, главная задача — сохранить оставшимся косаткам жизнь, так как сама операция по транспортировки животных до места выпуска достаточно сложная.

Напомним, 12 косаток и 90 белух были выловлены в Охотском море в 2018 году и с октября прошлого года находились в «китовой тюрьме» в Приморском крае. Предположительно, млекопитающих готовили к продаже в океанариумы Китая. В апреле в Москве состоялся консилиум с участием российских экспертов, на котором присутствовал ученый-океанограф Жан-Мишеля Кусто, заявивший, что научное сообщество не нашло противопоказаний для выпуска белух и косаток в естественную среду. Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю в конце июня.

О том, как стало известно о «китовой тюрьме», читайте в материале “Ъ” «Свободу млекопитающим».