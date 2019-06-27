Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю

Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Напомним, в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы были выловлены 12 косаток и 90 белух. Их поместили в вольеры бухты Средняя под Находкой, которые и прозвали «китовой тюрьмой»,— экологи и правоохранительные органы выявили нарушения в содержании морских животных. Возбуждены уголовные и административные дела. О подготовке выпуска китов стало известно во время прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня.

Первую партию из двух косаток и шести белух накануне доставили в Хабаровск автотранспортом. Далее контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и к 25 июня доставили по Амуру в Николаевский район. В дороге ни одно животное не пострадало. В течение двух дней на море гулял шторм, что вызвало задержку на два дня.

По информации ВНИРО, уникальная операция по возврату животных в естественную среду обитания прошла у мыса Перовского. Косатки несколько часов держались близ берега, затем ушли в Сахалинский залив. В сообщении говорится, что все киты здоровы, на них закреплены спутниковые метки, которые позволят отслеживать перемещение и собирать данные о поведении.

В «китовой тюрьме» приморской бухты Средняя остается еще восемь косаток и 81 белуха. С возвращением команды специалистов начнется подготовка к транспортировке новой партии морских животных.

О том, как использовали животных, читайте в публикации “Ъ FM” «"Китовую тюрьму" превратили в детский дельфинарий».

Эрнест Филипповский, Хабаровск