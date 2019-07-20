ЦБ сохранил поправки о запрете на покупку акций зарубежных компаний

Центробанк не стал удалять из текста законопроекта о категориях инвесторов поправки, запрещающие россиянам покупать акции зарубежных компаний, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию документа, подготовленную ко второму чтению в Госдуме.

Центробанк объясняет изменения желанием защитить «неквалифицированных инвесторов» от рискованных операций. Всех физлиц предлагается разделить на четыре категории: неквалифицированный особо защищаемый и неквалифицированный простой, квалифицированный простой и квалифицированный профессиональный инвесторы. В первую категорию войдут те, кто вложил в фондовый рынок меньше 400 тыс. руб. Чтобы снять запрет на покупку иностранных акций, нужно будет повысить категорию или вложить больше этой суммы. В законопроекте уточняется, что в дальнейшем планка может быть повышена до 1,4 млн руб.

Ведущие брокеры выступают против нововведений и неоднократно просили ЦБ отменить лимит или уменьшить его. Эксперты уверены, что риск вложений в иностранные акции может быть даже меньше, чем в российские.

Сейчас большинство лицензированных российских брокеров предоставляет возможность приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов фактически на любых биржах мира, в том числе и на NYSE, NASDAQ, CME, LSE.

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