Инвестиции с акцентом

Российские инвесторы, даже неквалифицированные, имеют возможность покупать иностранные ценные бумаги. На Санкт-Петербургской бирже в списке представлены около 1 тыс. эмитентов, что позволяет неквалифицированным инвесторам торговать их бумагами и на зарубежных биржах. Однако в основном это акции американских компаний, европейских и азиатских среди них немного. При этом несовпадение времени биржевых торгов может привести к резким изменениям цен.

Инвестиции до ограничений

В настоящее время в Госдуме на рассмотрении находятся поправки к закону «О рынке ценных бумаг», касающиеся квалификации инвесторов. Предполагается, что особо защищаемая категория, к которой будут отнесены инвесторы с вложениями не более 400 тыс. руб., не сможет вкладывать средства в иностранные ценные бумаги (за исключением тех, что торгуются в первом и втором котировальном листе российских бирж). Причем разработчики закона и регулятор настроены категорично, и не собираются ни снижать минимальный порог для таких инвесторов, ни расширять возможности по инвестированию в эти ценные бумаги.

Однако пока эти требования не вступили в силу у широкого круга частных инвесторов остается возможность инвестировать в иностранные ценные бумаги. На Московской бирже представлены акции и депозитарные расписки около десятка иностранных компаний, а также паи иностранных биржевых фондов. К таким компаниям относятся Rusal, Yandex, Polymetal, FIVE, EN+, Ros Agro, QIWI, Lenta. Но они, так или иначе, связаны с Россией — либо здесь у них основной бизнес, либо здесь находятся бенефициары. Однако зарубежные «голубые фишки», вроде Google, Apple, Facebook, Coca-Cola, Boeing, Citi и т.п., на Московской бирже не торгуются.

Близкое зарубежье

Большинство же лицензированных российских брокеров предоставляет возможность приобретения ценных бумага иностранных эмитентов фактически на любых биржах мира, в том числе и на NYSE, NASDAQ, CME, LSE. При этом, как указывает глава ГК «Финам» Владислав Кочетков, «неквалифицированные инвесторы могут покупать только те инструменты, которые прошли листинг в России, но также без ограничений по площадке».

Например, неквалифицированный инвестор может купить акции TCS в Лондоне или Apple в Нью-Йорке, так как они прошли листинг на Санкт-Петербургской бирже.

По данным торговой площадки, на ней в настоящее время введены в обращение более 900 акций и 44 депозитарные расписки иностранных компаний. Причем в основном это американские эмитенты, ценные бумаги европейских и азиатских компаний представлены слабо.

По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Светланы Кордо, для торговли другими иностранными инструментами на зарубежных площадках необходимо иметь статус квалифицированного инвестора. «Для того, чтобы определить статус инвестора ему необходимо заполнить анкету, которая покажет, насколько он понимает инструменты, в которые собирается инвестировать. К тому же есть условия по капиталу и опыту сделок, а также наличию сертификатов, подтверждающих квалификацию», говорит госпожа Кордо. При этом она указывает, что достаточно выполнить только часть условий и требований.

Окно в Америку

Как отмечает руководитель группы «Персональный брокер» Альфа-банка Сергей Караханян, «размер минимального лота на бирже практически не ограничен, клиент может купить от одной акции за несколько долларов». Дневной объем торгов на этой торговой площадке достигает $50 млн. При этом объем сделок с наиболее ликвидными акций составляет до $5 млн в день. При этом, как указывают брокеры, локальные объемы торгов не являются центральным показателям — биржа транслирует инвестору ликвидность напрямую с американского рынка, которая практически безгранична. Причем спрэды составляют доли процента. По словам Владислава Кочеткова, клиенты, которые покупают иностранные бумаги на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), пользуются именно Санкт-Петербургской биржей.

Помимо возможности заработать на росте курсовой стоимости, а также изменениях курса доллара, большая часть эмитентов выплачивает дивиденды.

Средняя дивидендная доходность бумаг входящих в S&P 500 составляет около 2%, при этом можно найти и компании, приносящие 5–7%. Безусловно, дивидендная доходность российских компаний существенно выше, и в ряде случаев превышает 10%. Как указывает Светлана Кордо, налог на дивиденды американских компаний составляет 30% и взимается зарубежным депозитарием по законодательству США. «Единственный плюс в данной ситуации в том, что налог удерживается автоматически и подавать декларацию нет необходимости»,— поясняет эксперт. Помимо этого, по словам Сергея Караханяна, из плюсов можно отметить, что «российские брокеры являются налоговыми агентами и по американским компания торгующимся на бирже, что облегчает жизнь законопослушному инвестору».

Временные риски

Издержки клиентов при торговле американскими акциями незначительно отличаются от российских. Комиссия при торговле американскими бумагами для индивидуальных инвесторов составляет минимум 0,05% от сделки, а для российских акций 0,04%, указывает господин Караханян. Впрочем, по его словам, для клиентов «с запросом на индивидуальный подход и персональное консультирование по рынку» предлагается индивидуальное инвестиционное консультирование — в этом случае комиссия возрастает до 0,25%. Депозитарная комиссия составит 0,06% годовых.

При покупке иностранных ценных бумаг у инвестора будут те же риски, что и при торговле российскими активами, отмечают брокеры.

«Это и системные, и правовые, и корпоративные риски», указывает госпожа Кордо. При этом Владислав Кочетков к основной особенности торговле на этой площадке относит «несовпадение времени торгов, что создает риски возникновения гэпов, а также отклонение цен активов». Торговая сессия продолжается с 10:00 до 2:00 ночи, однако основная масса сделок приходится на период с 16:30 (17:30) до 23:00 (24:00), когда проходят торги на ведущих американских биржах. Как фактор риска Сергей Караханян выделяет и высокую волатильность по некоторым американским акциям, «которая может принести как быструю прибыль, так и неожиданные потери непрофессиональному инвестору».

Влад Срочный