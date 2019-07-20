Обозреватель «Коммерсантъ FM» Настя Ройзман рассказывает, как в несколько этапов массажисты «тренируют» мышцы лица.

Представьте себе занятие фитнесом, на котором вы лежите в удобном кресле и просто расслабляетесь. Входите в пограничное состояние между явью и сном, при этом ваши мышцы тренируются. Скажете, такого не бывает? А вот и нет.

В Москве заработали салоны Face Fit, где без вашей помощи вам «прокачают» лицо. У всех «тренеров» здесь есть медицинское образование и диплом об обучении за рубежом. Оказывается, на лице каждого человека более 50 мышц — каждая из них требуют проработки. Как в любом тренажерном зале, в Face Fit есть «разминка»: при помощи специальных роллеров мастер разогревает вам кожу. Затем следует «кардио» — время усиленной детоксикации. После использования гребней Гуаша мышцы разогреваются, активизируется кровоток. Затем следуют жиросжигание и скульптурирование. Заключительный этап — «релакс» — минута отдыха с закрытыми глазами и горячим полотенцем на лице. Как результат — свежее, подтянутое лицо, отсутствие мимических морщин и двойного подбородка — и все это без инъекционной косметологии.

Как и в любом фитнес-клубе, в Face Fit продаются абонементы. Однако для достижения результата многим хватит трех-четырех «тренировок».