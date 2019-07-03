Зарплаты догоняют инфляцию

В первом полугодии 2019 года зарплаты работников российских и иностранных фирм на рынке труда РФ выросли на 4–5% в номинальном выражении. Об этом свидетельствуют данные исследования «Банк данных заработных плат» рекрутинговой компании HeadHunter. Наибольший прирост зарплат произошел у работников Южного федерального округа (8%). Помимо него, лидером по росту номинальных зарплат стал Северо-Западный (6,8%) округ, но уже в Приволжском рост зарплат не превышал инфляции (4,4%), аутсайдером стал Центральный округ (0,44%), в Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 4,2% и 3,6% — что говорит о снижении реальных зарплат в измерении год к году.

В отраслевом разрезе наибольший прирост зарплат был зафиксирован в логистике (13,8%), розничной торговле (8,7%), автомобильном бизнесе (5,5%). Наименьший — у работников связи (0,3%), строительства, эксплуатирования и проектирования (1%) и химпроизводства (1,3%). По итогам первого полугодия 2019 года лидерами по размеру зарплат в регионах являлись программисты (85,9 тыс. руб.), фармацевты (82,4 тыс. руб.) и IT-специалисты (60,9 тыс. руб.). В Москве первое место также заняли программисты (142,3 тыс. руб.), а на втором и третьем месте оказались занятые в сфере исследования и разработок (121,4 тыс. руб.) и дизайна (104,6 тыс. руб.).

В целом, как говорит эксперт компании HeadHunter Наталья Данина, одним из ключевых трендов первой половины 2019 года на рынке труда стало сокращение разрыва в зарплатах в российских и иностранных компаниях, что может свидетельствовать о стремлении последних больше соответствовать реалиям российского рынка. При этом, по ее словам, по итогам года, если на рынке труда сохранятся тренды первого полугодия, размер зарплат увеличится приблизительно на 5%. Как отмечает эксперт компании Kontakt Intersearch Russia Марина Тарнопольская, аналогичная ситуация складывалась и в сегменте топ-менеджеров. «Прирост их заработка по итогам года также не превысит 5%, если не считать выплачиваемые в начале следующего года бонусы»,— говорит она. По мнению эксперта, еще один важный тренд на рынке труда — релокация персонала, которая позволяет сэкономить на зарплатах без сокращения штата. «К переездам сейчас прибегают многие компании, есть ряд недавних примеров в нефтегазовой сфере»,— говорит она.

Анастасия Мануйлова