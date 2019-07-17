Настало время рубить и колоть

В понедельник в Будапеште стартовал чемпионат мира по фехтованию, хотя официальная церемония открытия соревнований состоится только в четверг и тогда же будут разыграны первые комплекты наград из двенадцати. Пока участники состязаются на предварительных стадиях турнира. Сборная России по традиции входит в число основных претендентов на победу как в отдельных дисциплинах, так и в общекомандном зачете. Кроме того, на этом чемпионате продолжится борьба за олимпийские лицензии.

На недавнем чемпионате Европы, который прошел с 17 по 22 июня в Дюссельдорфе, российские фехтовальщики довольно уверенно выиграли общекомандный зачет, завоевав четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Тем самым сборная продемонстрировала, что по-прежнему находится в хорошем состоянии и остается одним из мировых лидеров в этом виде спорта. Правда, на континентальном первенстве в прошлом году она вообще порубила соперников в капусту, забрав половину всего золотого запаса, но через месяц крайне неудачно выступила на чемпионате мира, завершив его на пятом месте. От позора Россию фактически спасли саблистки, положившие в общую копилку четыре из семи командных наград, в том числе единственную золотую. Тогда, по признанию главного тренера сборной Ильгара Мамедова, были допущены ошибки в переходный период подготовки между двумя важными турнирами, в том числе акклиматизационного характера, ведь чемпионат мира-2018 проходил в китайском Уси. Впрочем, сейчас, учитывая, что форум принимает Будапешт, как минимум от проблем с адаптацией россияне застрахованы.

Но конкуренция на предстоящем «мире» будет, безусловно, очень жесткой, тем более что в решающую фазу вступает отбор на Олимпиаду 2020 года. Конечно, чем больше медалей, тем лучше, но, как отметил Ильгар Мамедов, первоочередная задача — набрать необходимые очки для завоевания олимпийских лицензий. Так, финалисты командных турниров получат двойные рейтинговые баллы и, по сути, гарантируют себе путевки в Токио, а это автоматически позволит выставить в личных соревнованиях полные составы. В принципе все команды в российской сборной боеспособны и имеют твердые позиции в рейтингах, а шпажисты (золото) и шпажистки (серебро), рапиристки (золото) и саблистки (золото) подтвердили свой класс на чемпионате Европы-2019.

Тем не менее у главного тренера есть и поводы для беспокойства. В частности, он был недоволен выступлением в Дюссельдорфе рапиристов. По словам Ильгара Мамедова, дело не в том, что они заняли четвертое место, а в том, что в полуфинале и поединке за бронзу не проявили бойцовских качеств. Разочаровали его и саблисты, которые после триумфа в индивидуальной программе, где Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов сражались за золото, в командном турнире не смогли преодолеть даже четвертьфинальный барьер. В итоге тренерский штаб решил вернуть в сборную 35-летнего Алексея Якименко, который уже повесил саблю на стену. Восьмикратный чемпион мира отправился в Будапешт запасным или, как принято говорить в таких случаях, в роли дядьки-наставника.

«На подготовку у меня был всего месяц с небольшим,— сказал опытнейший спортсмен в интервью ТАСС.— Но за это время я немало успел. Если получится выступить в составе команды, готов сделать все, что от меня зависит. Мы делаем упор именно на командные соревнования, поскольку хороший результат позволит выступить на Играх в Токио. Нам надо биться за медали, это наш план-минимум. Мы все немного переживаем и нервничаем, но нам очень нужен результат».

Саблисты, кстати, имеют самый низкий мировой рейтинг среди всех российских команд — пятый. Рапиристы располагаются на четвертой позиции. Все остальные находятся в тройке, а шпажисты и вовсе занимают первое место. И все же в мужской сабле у России большой потенциал, а те же Решетников и Ибрагимов — спортсмены элитного уровня. К тому же с ними по-прежнему работает авторитетный и весьма успешный французский тренер Кристиан Бауэр. Разве что этой команде не хватает ярко выраженного, непререкаемого и несгибаемого лидера на дорожке, каким является Софья Великая в женской сабле.

То же самое в какой-то степени относится и к мужской рапирной сборной, где есть прежде всего сильные индивидуальности Алексей Черемисинов и Тимур Сафин. Хотя самого значительного успеха в своей карьере они добились именно в команде, став олимпийскими чемпионами в Рио-де-Жанейро. В женской рапире функции эдакого системообразующего игрока выполняет Инна Дериглазова, а в шпаге — Виолетта Колобова. У шпажистов вообще сложилась такая ситуация, что за медали они способны бороться только вместе, а поодиночке у них практически нет шансов.

Александр Ильин