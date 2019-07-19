Владимир Путин подписал указ об электронных визах в Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что с 1 октября 2019 года въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу РФ, расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов»,— говорится в указе.

Как сообщила «Интерфаксу» зампред комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия, турпоток в Петербург может вырасти с нынешних 8,2 млн до 12 млн в год. «Люди смогут продлить свое время пребывания в городе, ведь Москва, Петербург — это основные города въезда иностранных туристов. Это очень важно перед проведением Генассамблеи ЮНВТО (Всемирная туристская организация), где мы сможем заявить, что мы открыты для приема иностранных туристов»,— добавила госпожа Гвичия.

С августа 2017 года граждане 18 стран получили право на въезд в Россию по электронным визам, соответствующий закон заработал на Дальнем Востоке. Виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней.

Подробнее об электронной визе — в материале “Ъ” «Владимир Путин поручил ввести электронные визы».