Под защитой «Амулекса»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает, благодаря чему основателям сервиса персональных удаленных юридических услуг частным клиентам и бизнесу «Амулекс» удалось достичь успеха.

Сегодня бизнес стремится к эффективной автоматизации, но автоматизация в условиях неопределенности на рынке способна вызвать разные последствия. И либо компания ищет инвестора, либо стремительно исчезает с радаров конкурентов.

В 2010 году предприниматель Дмитрий Макаренко только вернулся из Германии, где пять лет развивал онлайн-сервис «Круглосуточная скорая адвокатская помощь». В России вместе с адвокатом Егором Коваленко запустил аналогичный сервис для русскоязычных клиентов «Амулекс». Первыми инвесторами стартапа выступили футболисты — братья Березуцкие.

Рынок правового консалтинга был переполнен. Но профессиональные адвокаты-частники берут дорого, а, значит, вместо них есть возможность предложить онлайн-сервис и автоматизировать юридическую помощь. Эту нишу на рынке и занял «Амулекс». Дальше предприниматели запустили платформу, подключили колл-центры и сократили, таким образом, время на офлайн-встречи с клиентами. Дальше стали подключать банки-партнеры и создали целую агентскую сеть.

Финансовые результаты

Сегодня «Амулекс» — лидер по оказанию персональных удаленных юридических услуг частным клиентам и малому и среднему бизнесу. Ежегодно бизнес растет на 100% в последние три года, а общая выручка измеряется миллиардами рублей. В апреле 2018 года у компании появился стратегический инвестор — фонд iTech Capital. Кроме того, братья Березуцкие продали свои доли и вместе с iTech Capital основали фонд для финансирования спортивных технологических проектов.