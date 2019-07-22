Слишком большие для Андорры

Всякий раз, когда речь идет о совсем небольших европейских государствах — Лихтенштейне, Монако, Люксембурге, островах британской короны в Ла-Манше,— в случае с российским бизнесом всегда приходится слушать внимательнее: у крупных предпринимателей РФ хорошие юристы, «дырки» в правовых режимах Евросоюза они знают очень хорошо. Поэтому первое, чем мы занялись, прочитав постановление правительства о разрешении МИД РФ подписать с правительством Андорры соглашение об отмене визовых формальностей при взаимных поездках граждан,— немедля начали выяснять, у кого из крупных предпринимателей РФ имеется в наличии паспорт Андорры. Рефлекс вполне бесполезный: андоррцев в русской части списка богатых людей на поверхности не обнаружено, натурализация в княжестве занимает от 20 лет постоянного проживания в горах на границе Испании и Франции, а русские любят горные лыжи — но не настолько. От бессилия пришлось придумывать версии — кому и для чего в России история с безвизовым въездом в Андорру могла бы быть нужна.

Смотрите, как заманчиво: есть суверенная страна посредине ЕС (ну почти), в ЕС при этом не входящая — и вообще ни во что толком не входящая, даже в НАТО. Поэтому это одно из немногих мест в Европе, где под санкции формально не подпадает никто. Местные банки работают без центробанка в зоне евро и как раз специализируются на private banking. Контролем границ Андорра не занимается. В теории это делают испанские и французские власти и порой даже придирчиво выясняют объемы вывозимых товаров duty free из местного торгового центра, но в целом безвизовое посещение дачи на Коста-Браве — дело техники. А если помечтать — небольшой вертолет, взлетающий с морской яхты под Перпиньяном, из международных вод Средиземного моря долетит до Андорры за 40 минут. И никто не спросит, что за русский на борту без «шенгена»: он ему и не нужен с осени 2019 года — как и обладателю паспорта Андорры, решившему посетить Эрмитаж. И не думайте, что это нерентабельно! Умудрился же в 2015 году андоррский банк PDA попасть под подозрение в отмывании в нем предположительно китайско-российско-венесуэльской группой лиц около $2 млрд. История глухая, но присутствие в ней тех самых очень хороших юристов бесспорно.

Но конечно, все это фантазии. Присматривать за Андоррой, разумеется, нам придется. Но истории об офшорах в центре ЕС были перспективны самое позднее в 2000-х. А в 2019 году все пять банков Андорры добровольно выполняют все стандарты ЕС. И прокуратуре Испании Андорра видна хуже, чем Барселона, но все-таки при желании неплохо. Почти все фантазии из жизни богатых и дерзких погубил цифровизированный и информационно прозрачный мир настоящего. В Андорре можно отлично кататься на лыжах, но прятаться от кого-либо — от ЕС, от НАТО, от ФНС России, от прокуратуры США, от лондонского суда — ничем не лучше, чем в Белоруссии. И уж заведомо хуже, чем в Гудермесе.