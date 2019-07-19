В Италии задержали россиянина, владеющего криптовалютной биржей

Россиянин Дмитрий Васильев, предполагаемый владелец компании—оператора криптовалютной биржи Wex, задержан в Италии, сообщает BBC.

В чем именно обвиняют господина Васильева итальянские власти, не сообщается. Пресс-атташе посольства России в Италии Дмитрий Гурин также отказался комментировать задержание.

Криптовалютная биржа Wex, по неподтвержденным данным, стала преемником биржи BTC, домен которой был арестован ФБР. Владелец BTC Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года. Его экстрадиции сейчас добиваются Россия, США и Франция. Россиянин ранее пожаловался, что в тюрьме на него оказывают психологическое давление.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Одного кибермошенника делят на три страны».