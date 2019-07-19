Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге

Как стало известно “Ъ-СПб”, глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев попал в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга с острой болью в области сердца. Госпитализировали его из санкт-петербургского отеля 17 июля. Пациенту оказали всю необходимую помощь, но о сроках полного восстановления сведений нет. По данным источника “Ъ-СПб”, у него инфаркт. Состояние сейчас средней степени тяжести, но стабильное.

Как утверждают специалисты, с подобным диагнозом пациенту предстоит длительное восстановление. В лучшем случае в больнице придется провести пару недель, но после этого человек далеко не сразу сможет вернуться к деятельности.

В пресс-службе главы Чувашии заявили, что со здоровьем у него все в порядке. «Глава в отпуске, проходит плановое медицинское обследование. Все в порядке с его здоровьем. В Петербурге, пользуясь случаем, решил пройти обследование»,— сказал ТАСС пресс-секретарь главы республики Олег Сидоров.

Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург