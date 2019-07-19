Мэрия и прокуратура Екатеринбурга проводят проверку по факту загрязнения Исети

Комитет по экологии администрации Екатеринбурга начал проверку после сообщения о загрязнении городского пруда, на котором сегодня, 19 июля, появилось масляное пятно. По предварительным данным, пятно могло появиться из-за работ по ремонту Макаровского моста.

Фотографии пятна сегодня опубликовал портал Е1. По словам очевидцев, оно тянется со стороны Макароского моста, на котором проходит реконструкция. «Сейчас они (специалисты) встречаются с подрядчиком, чтобы подтвердить или опровергнуть свои предположения, выяснив какие работы велись на мосту и были ли утечки каких либо материалов»,— сообщили в мэрии.

Межрайонная природоохранная прокуратура организовала свою проверку. Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, сегодня сотрудники ведомства совместно с департаментом Росприроднадзора по УрФО проведут выездную проверку. Они отберут пробы воды, чтобы проверить концентрацию вредных веществ.

Ранее комитет по строительству мэрии Екатеринбурга приостановил работы по покраске Макаровского моста из-за нарушения требований безопасности, — в реку Исеть попала красная краска. Тогда в администрации сообщали, что работы не возобновятся пока подрядчик не найдет решение, чтобы краска не попадала в воду.