Из-за загрязнения Исети приостановлена покраска Макаровского моста

Комитет по строительству мэрии Екатеринбурга приостановил работы по покраске Макаровского моста из-за нарушения требований безопасности, — в реку Исеть попала красная краска. В мэрии сообщили, что работы не возобновятся пока подрядчик не найдет решение, чтобы краска не попадала в воду.

На ситуацию с загрязнением обратила внимание представитель «Комитета городского пруда» Алена Цорик. На фотографиях, опубликованных госпожой Цорик в Facebook видно, что краска скопилась вдоль берега реки. По ее словам, общественники написали обращение в комитет по экологии. Сейчас движение на мосту перекрыто до 1 июля из-за завершения первого этапа реконструкции.