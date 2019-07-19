Евгений Куйвашев назвал возмутительной ситуацию с работой Покраса Лампаса

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с работой художника-каллиграфа Покраса Лампаса, поверх которой сегодня утром дорожные рабочие начали укладывать асфальт.

«Утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом масштабную работу художника Покраса Лампаса, легально созданную в рамках фестиваля “Стенограффия”. Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось. Будем думать, как восстановить произведение. Екатеринбург гордится своим уличным искусством, произошедшее — возмутительно»,— собщил он на своей странице в Instagram.

Художник-каллиграф Покрас Лампас расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше. На площади более 6,6 тыc. кв. м. при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. Сегодня утром прямо на арт-объекте дорожные рабочие припарковали технику, часть рисунка облили гудроном и начали засыпать асфальтобетонной смесью. Однако вскоре работы прекратили. Глава города Александр Высокинский назвал ситуацию самоуправством со стороны заместителя главы Орджоникидзевского района по благоустройству. Организатор фестиваля Stenograffia Константин Рахманов заявил, что работу восстановят.

Фестиваль Stenograffia проходил в Екатеринбурге в десятый раз (с 5 по 7 июля). Рисунок Покрас Лампаса завершили на прошлой неделе. По словам художника, арт-объект «вяжется с Казимиром Малевичем» и столетием с года создания «Черного квадрата».

Покрас Лампас — о каллиграфутуризме — в материале «“Мое восприятие букв — не про прошлое или настоящее, а про будущее”»