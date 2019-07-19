Коммунальщики Екатеринбурга залили гудроном работу Покраса Лампаса

Сегодня утром, 19 июля, коммунальщики начали укладывать асфальт на площади Первой пятилетки на Уралмаше, которую ранее расписал художник-каллиграф Покрас Лампас в рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia. Прямо на арт-объекте припаркована дорожная техника, супрематический крест облили гудроном и начали засыпать работу асфальтобетонной смесью, рассказали очевидцы.

Организатор фестиваля Stenograffia Константин Рахманов назвал ситуацию «несогласованностью внутри мэрии». «Сейчас все работы остановили, мы выясняем что произошло. Работу в любом случае придется восстановить. Хорошо, что все очень оперативно мобилизовались, выпустили эту новость. Скоро будем принимать решение по поводу восстановления»,— сообщил он. Получить оперативный комментарий в администрации Орджоникидзевского района не удалось, телефон пресс-службы не отвечал.

Фестиваль Stenograffia проходил в Екатеринбурге в десятый раз (с 5 по 7 июля). Рисунок Покрас Лампаса завершили на прошлой неделе. По словам художника, арт-объект «вяжется с Казимиром Малевичем» и столетием с года создания «Черного квадрата».

Покрас Лампас — о каллиграфутуризме — в материале «"Мое восприятие букв — не про прошлое или настоящее, а про будущее"».