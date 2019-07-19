«Остров мертвых кукол стал дико популярен»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает, как странная коллекция кукол превратила один из островов в Мексике в место притяжения для любителей острых ощущений.

Мексика сегодня, «Остров кукол». Детских праздников здесь не бывает, остров странным образом привлекает взрослых… Но обо всем по порядку.

Хулиан Сантана Баррера был рыбаком. Однажды на озере при нем утонула маленькая девочка, эта история сильно его потрясла. Вскоре после похорон он обнаружил у берега куклу и решил, что именно в нее вселился дух девочки. Игрушку он нашел на месте трагедии — это стало неким знаком. Иногда он видел утонувшую в кошмарных снах, потом стал собирать пластмассовых кукол, убеждая себя, что таким образом задобрит девочку и избавится от жутких сновидений. Но это лишь одна из версий.

По другой — отшельник был сумасшедшим выпивохой на грани белой горячки. Так или иначе, в течение полувека он собирал поломанных и выброшенных на помойку кукол, а затем приколачивал их к деревьям острова. В 1991 году, когда проводилась очистка водоемов, странная коллекция была обнаружена. К тому времени в ней было более 1 тыс. экспонатов. В 2001 году Джулиан Сантана Баррера погиб, говорят, утонул в том же месте, где и маленькая девочка много лет назад...

Хотя еще до этого история о странном человеке стала известна многим мексиканцам. Журналисты приезжали сюда, чтобы снять жутковатые кадры и поведать об истории всему миру. Именно после этого остров мертвых кукол стал не просто известен, а дико популярен. Походы, особенно ночью, с фонариками, иначе как туристическим хитом не назовешь. Жуткие, позеленевшие от времени куклы, со сломанными руками, ногами, пустыми глазницами вызывают настоящий ужас… От туристов просто нет отбоя! Что здесь сказать? Странный народ, эти взрослые.