Пищеблок Оханской больницы опечатали из-за антисанитарии

Сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю приостановили деятельность по приготовлению блюд общественного питания для больных отделений стационара ГБУЗ ПК «Оханская ЦРБ». Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Ранее, в ходе проверки, проведенной Роспотребнадзором, в помещении пищеблока медучреждения были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В частности, ряд цехов не оборудован раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, неисправна система приточно-вытяжной вентиляции, используется инвентарь, выполненный из материалов, не допускающих качественного проведения мойки и дезинфекции, не обеспечена исправная работа технологического и холодильного оборудования, стены, пол и потолок в производственных помещениях пищеблока имеют многочисленные дефекты в виде трещин и отслоения штукатурки, краски или плитки, а на столах для готовой продукции, в моечной кухонной посуды и на подоконнике обнаружены живые тараканы.

Учитывая тот факт, что выявленные нарушения угрожают жизни и здоровью людей, суд признал ГБУЗ ПК «Оханская ЦРБ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности по приготовлению блюд для больных отделений стационаров на пищеблоке сроком на 90 суток.

В настоящее время требования исполнительного документа исполнены, производственные помещения и оборудование в пищеблоке больницы опечатаны. Руководство медучреждения предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и неисполнение решения суда. На протяжении всего срока административного наказания сотрудники УФССП будут осуществлять проверки сохранности наложенных пломб.