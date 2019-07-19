Устроивший пожар на студии аниме в Японии обвинил сотрудников в плагиате

Мужчина, устроивший поджог в студии аниме Kyoto Animation в Японии, обвинил ее сотрудников в плагиате, сообщила местная газета «Асахи симбун» со ссылкой на полицию. В результате пожара погибло 33 человека, около десяти находится в критическом состоянии.

Во время допроса, по данным газеты, 41-летний мужчина признался, что устроил поджог, потому что мультипликаторы украли его произведение. Отмечается, что он никогда не работал в Kyoto Animation.

Напомним, очевидцы утверждают, что мужчина разлил в здании киностудии жидкость, похожую на бензин, и поджег ее. Он вместе с другими пострадавшими доставлен в больницу с серьезными ожогами на ногах, груди и лице.