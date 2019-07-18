18 июля, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Фото: Reuters

В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек

Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных. Еще 35 человек получили ранения и доставлены в больницу. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Огонь ликвидировали через пять часов после возгорания.

Очевидцы утверждают, что 41-летний мужчина разлил в здании киностудии жидкость, похожую на бензин, и поджег ее. Он доставлен в больницу вместе с другими пострадавшими: у него серьезные ожоги на ногах, груди и лице. Отмечается, что он никогда не работал в Kyoto Animation и не имел каких-либо отношений с компанией. Информации о мотивах поступка пока нет.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя