В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек

Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных. Еще 35 человек получили ранения и доставлены в больницу. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Огонь ликвидировали через пять часов после возгорания.

Очевидцы утверждают, что 41-летний мужчина разлил в здании киностудии жидкость, похожую на бензин, и поджег ее. Он доставлен в больницу вместе с другими пострадавшими: у него серьезные ожоги на ногах, груди и лице. Отмечается, что он никогда не работал в Kyoto Animation и не имел каких-либо отношений с компанией. Информации о мотивах поступка пока нет.