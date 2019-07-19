Шарташский рынок в Екатеринбурге эвакуируют из-за сообщения о бомбе

Сегодня утром, 19 июля, в единую дежурно-диспетчерскую службу Екатеринбурга поступило сообщение, что на территории Шарташского рынка обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Об этом сообщил портал Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сейчас рынок эвакуируют.

По предварительной информации, сообщение поступило от психически больного человека. Глава пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых сообщил, что прокомментирует ситуацию по итогам поверки.

Ранее в городе из-за сообщения о минировании эвакуировали учебные здания и общежития УрФУ. В итоге сообщение не подтвердилось.