В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали здания УрФУ

Все учебные здания и общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе университета. Уточняется, что у университета более 20 корпусов. В свердловском управлении МВД сообщили, что прокомментируют ситуацию после проведения проверки.

В главном корпусе университета расположена приемная комиссия. По словам очевидцев, она также эвакуирована. Кроме того, было эвакуировано здание, где проходили вступительные испытания.

В мае из-за сообщений о взрывчатке в Екатеринбурге эвакуировали несколько храмов, а также десятки торговых центров. Эвакуации в ТЦ также проходили в середине февраля. В январе в городах Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО сотрудники полиции, МЧС и ФСБ эвакуировали людей из школ, больниц и торговых центров. В итоге ни одно из сообщений не подтвердилось.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «Урал атаковали лжеминеры».

Артем Гирш, Екатеринбург