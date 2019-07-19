Инну Чурикову госпитализировали в Москве

Актриса Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля в Москве. Выступление прервали и вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи диагностировали у 75-летней артистки ушибы, ее госпитализировали.

Инцидент случился 18 июля во время спектакля «Старая дева» в столичном театре «Русская песня». «Она играла в спектакле, и почти в самом его конце при темной сцене упала, и сейчас врачи, на эту минуту считают, что у нее ушибы»,— рассказал «Интерфаксу» Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает актриса.

Он добавил, что Инну Чурикову доставили в НИИ имени Склифосовского. По информации Telegram-канала Mash, у нее сломаны два ребра, состояние актрисы оценивают как тяжелое.

Инна Чурикова известна своими ролями в театре и кино. Ее театральная карьера началась в середине 1960-х. В кино она дебютировала в 1960 году в фильме «Тучи над Борском». В ее послужном списке более 50-ти фильмов, в том числе: «Тот самый Мюнхгаузен» (1979 год), «Военно-полевой роман» (1983), «Мать» (1989), «Ширли-мырли» (1995), «Благословите женщину» (2003), «Лузер» (2007), «Женитьба» (2009), «Без границ» (2015), «Память осени» (2015).

Является лауреаткой двух Государственных премий РФ (1987 и 1996 годов). В 1985 году получила государственную премию РСФСР им. братьев Васильевых. Полный Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством».