«Нельзя так широко толковать закон»

Юристы называют позицию УПРАВИСа «абсурдной». При этом оговариваются: лазейка в законе есть.

Партнер Card Patent Ольга Кривельская считает, что если суд поддержит УПРАВИС, «это будет катастрофа», поскольку нарушений в размещении фотографий в путеводителях не усматривается. «Например, снималось бы кино, и памятник попал в кадр — в этом случае тоже требовать компенсацию? Тогда вообще ничего снимать нельзя будет, а УПРАВИС завалит исками»,— рассуждает она. По мнению госпожи Кривельской, в данной ситуации «нет законных оснований требовать компенсаций», действия агентства безосновательны и «выглядят как злоупотребление правом», поскольку «нельзя так широко толковать положения ГК РФ, притягивая за уши то, чего нет». Это публичные произведения, они выставлены, к ним есть открытый публичный доступ, продолжает Ольга Кривельская, называя ситуацию абсурдной. «Более того, на памятниках не написано, что их нельзя фотографировать; ни автор фотографии, ни издатель не получали к ним незаконного доступа, не вносили в памятники изменений, никаким иным образом не вмешивались в произведения»,— возмущается юрист, рекомендуя проверить агентский договор на ничтожность и соответствие нормам закона.

Однако лазейка существует. Партнер юридической фирмы Intellect Анастасия Махнева поясняет, что Арбитражный суд Свердловской области уже рассматривал похожее дело по поводу фотографии памятника на коробке конфет и 31 мая вынес решение в пользу УПРАВИСа и автора скульптуры. Логика суда первой инстанции была такова: законодательство об авторском праве разрешает свободное фотографирование и последующее свободное использование изображений произведений архитектуры, градостроительства и произведений садово-паркового искусства, расположенных в месте, открытом для свободного посещения или видных из этого места. Но в данном случае скульптура, согласно проектной документации, не являлась частью произведения садово-паркового искусства «Исторический сквер», в чем пытались убедить суд ответчики. Эта формальность и позволила правообладателю требовать вознаграждения. «В идеальной картине мира заказчики таких скульптур (муниципальные структуры) должны полностью выкупать у авторов права на произведения и не требовать у издателей гонораров за публикации книг, которые популяризируют город среди туристов и жителей,— поясняет юрист.— Но наш мир не идеален, и в рассматриваемом споре как раз этого не случилось. Оказалось, что заказчик скульптуры заплатил автору за разработку памятника и за возможность его установки в городе, но не выкупил полностью авторские имущественные права. Поэтому остается только порекомендовать издателям внимательнее относиться к юридической экспертизе издаваемых материалов. Ну а простым пользователям, делающим селфи на фоне памятников, беспокоиться не о чем. Только о своей фотогеничности».

Подготовил Андрей Райский