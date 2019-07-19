Капитаны гранта

Правительство Башкирии отстояло право выдавать гранты в области культуры и искусства исключительно государственным организациям. В двух инстанциях суда кабмин выиграл дело у республиканского УФАС, которое в 2018 году признало в таком порядке распределения господдержки нарушение закона о защите конкуренции. Суды двух инстанций решили, что решение УФАС было слабо мотивировано, гранты не являются рынком, на который распространяется защита конкуренции, а кабмин вправе определять условия предоставления бюджетных средств и категории их получателей.

Башкирскому управлению ФАС не удалось отстоять в арбитражном суде позицию в споре с правительством республики по поводу порядка распределения ежегодных грантов главы региона в области культуры и искусства. В октябре 2018 года УФАС признало правительство нарушившим закон о защите конкуренции за то, что оно установило спорный порядок субсидирования творческих проектов в области театрального, музыкального, хореографического искусства и кинематографии. Согласно документам кабмина, адресную финансовую поддержку таких проектов на конкурсе могли получить только государственные и муниципальные бюджетные и автономные учреждения. Министерство культуры в 2017 году распределило 16 грантов на сумму 90 млн руб.

Инициатором рассмотрения дела в УФАС в 2018 году стал фонд известного боксера, чемпиона мира по кикбоксингу Хабира Сулейманова и его брата Сабира. Фонд подавал заявку в минкульт на получение гранта 13,5 млн руб. на съемки фильма «Нелегал», но его заявка была отклонена без объяснения причин.

УФАС, рассмотрев жалобу, признало, что утвержденный кабмином порядок присуждения грантов ограничивает конкуренцию на рынке услуг в сфере создания творческих проектов, ущемляет права негосударственных хозяйствующих субъектов и создает преимущества бюджетным, муниципальным и автономным организациям, чем нарушает ч. 1 ст. 15 ФЗ, запрещающую ограничивающие конкуренцию акты и действия органов власти. Правительству было выдано предписание об устранении нарушений.

Арбитражный суд Башкирии, куда обратился кабмин, в марте текущего года установил, что в решении УФАС не расшифрован состав нарушения и не перечислены негативные последствия на соответствующем товарном рынке. Гранты главы республики, отметил суд, не являются товаром, а лишь «дополнительной мерой финансового стимулирования и поддержки» государственных и муниципальных учреждений культуры. Соответственно правоотношения по предоставлению таких грантов за счет бюджета республики не являются товарным рынком, где запрещается ограничение конкуренции. Кроме того, отметил суд, ФЗ «Основы законодательства РФ о культуры», региональный закон о культуре и Бюджетный кодекс позволяли кабмину республики принимать особые целевые меры по поддержке учреждений культуры. «Финансирование целевых расходов путем предоставления бюджетных субсидии не может расцениваться как установление незаконных ограничении», отметил суд, признав за органами власти региона право «самостоятельно определять условия предоставления бюджетных средств и категории получателей».

Апелляционный суд жалобу УФАС на это решение отклонил.

В УФАС вчера не сообщили, будут ли обжаловать выводы судов.

В министерстве культуры соединить с руководством отказались.

Хабир Сулейманов, который был привлечен к разбирательству третьим лицом, сообщил „Ъ“, что в нем не участвовал.

«Шансы на обжалование решения крайне низкие,— полагает старший партнер судебного агентства „Барристер“ Айдар Муллануров.— Формально закон действительно соблюден. Претенденты на гранты, не согласные с порядком выдачи субсидий, кроме УФАС могли обратиться в Верховный или Конституционный суды республики, сослаться на то, что все формы собственности в России и Башкортостане равны, поэтому неправильно, когда бюджетные деньги выделяются исключительно организациям, собственником которых является государство. Но и в этом случае шансы заявителей были бы малы, тем более что в судах почему-то правительству, как правило, везет».

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин также считает, что перспектив пересмотра решения нет. «Как отметил апелляционный суд, антимонопольный орган должен был доказать действительные или возможные негативные последствия для конкуренции, возникшие из-за постановления. Он этого не сделал. Кассационный суд не принимает новые доказательства и не производит переоценку фактических обстоятельств, установленных судами нижестоящих инстанций»,— заметил эксперт. В то же время, добавил он, «вывод суда о том, что правительство вправе само определить порядок предоставления грантов, не исключает обязанности государственного органа соблюдать законодательство о защите конкуренции»: «Решения органов госвласти, даже принятые в рамках их компетенции во исполнение бюджетного законодательства, не должны давать преимущество одним субъектам перед другими из-за их организационно-правовой формы».

Дарья Кучеренко