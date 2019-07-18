Netflix теряет своих подписчиков

Стриминговый сервис Netflix впервые за восемь лет потерял подписчиков. Акции сервиса обвалились на 11% после выхода новой отчетности. Из нее следует, что во втором квартале этого года от платформы отписались 130 тыс. платных пользователей в США, а приток новых подписчиков по всему миру оказался вдвое ниже прогнозов компании — 2,5 млн вместо 5 млн. СМИ образно назвали такую статистику «худшим фильмом для инвесторов».

Что происходит с Netflix? В самой компании спад связывают с ростом цен на подписку в Великобритании, США и других странах. Сокращается и число фильмов и сериалов, доступных на сервисе, пояснил кинокритик Esquire и «Медузы» Егор Москвитин. Но, по его мнению, отток пользователей временный: «Поскольку Disney запускает собственный стриминговый сервис Disney+, а WarnerMedia запускает HBO Max, то какая-то часть библиотеки Netflix, к сожалению, для этого сервиса будет потеряна — те же “Друзья”, которые до сих пор являются самым просматриваемым сериалом на сервисе. Уже ушли комиксы Marvel, “Сорви голова”, “Джессика Джонс”, “Железный кулак”, и все это приводит к тому, что, конечно, часть аудитории не видит причин подписываться на Netflix. Но можно ожидать, что в скором времени будут какие-то проекты, которые, наоборот, повысят капитализацию. Уже через месяц пройдет Венецианский кинофестиваль, на котором у Netflix наверняка традиционно будет очень серьезный слот фильмов, включая картины Мартина Скорсезе и другие премьеры. Так что ничего катастрофического не происходит, Netflix к этому готовился. Наверняка у них есть какие-то способы удержать аудиторию. Например, тот же сериал “Ведьмак”, который выйдет в конце года».

Netflix рассчитывает на успех новых сезонов его оригинальных сериалов. Сервис ожидает, что третий сезон «Очень странных дел» и финальный сериала «Оранжевый — хит сезона», который выйдет 26 июля, принесет ему 13 млн новых подписчиков по всему миру. Продолжение «Очень странных дел» , к слову, уже побило внутренний рекорд Netflix по просмотрам. Редактор сайта «Искусство кино» Егор Беликов сомневается, что премьеры привлекут миллионы подписчиков: «У них нет достаточного количества интеллектуальной собственности, чтобы на этом основывать какие-то большие проекты. Самое хитрое — это суметь привлечь людей, чтобы они заплатили за подписку, потому что у тебя есть что-то такое, чего нет у других. Мне не кажется, что “Оранжевый — хит сезона” — довольно нишевый сериал, а “Очень странные дела” рано или поздно придется заканчивать, иначе они превратятся в плохое подобие “Карточного домика”.

Мне кажется, что выиграет тот, кто поставит не на блокбастеры или что-то общеизвестное и понятное, а, наоборот, на авторское».

Из-за усилившейся конкуренции Netflix, возможно, придется изменить способы монетизации, считает главный редактор портала Filmz.ru Александр Голубчиков: «В перспективе сервису нужно будет очень постараться. Поскольку доходы уже падают, а в производство собственного контента вкладывается достаточно много денег, нужно менять модель монетизации. При этом сейчас говорят о том, что для Netflix единственный выход — это разбавить свой контент рекламой, что может вызвать отток подписчиков. Но по расчетам аналитиков, если перебора с ней не будет, а стоимость подписки на Netflix уменьшится, то пользователи будут готовы потерпеть».

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Последний раз Netflix терял платных пользователей в 2011 году. Это произошло после того, как сервис повысил цены на подписку.

Яна Пашаева