За временного дали слово

Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительным договор поручительства, заключенный между ООО «Кубанские вина» и АКБ «Инвестиционный торговый банк». На момент подачи иска поручитель был в стадии банкротства, в связи с чем для взыскания средств требовалось письменное разрешение временного управляющего. Банк представил суду необходимый документ, однако конкурсный управляющий, назначенный позже, попросил признать письмо недействительным.



Краевой арбитражный суд удовлетворил ходатайство арбитражного управляющего ООО «Кубанские вина» и признал недействительным договор поручительства, заключенный между ООО и АКБ «Инвестиционный торговый банк». Об этом сообщается в материалах Единого реестра сведений о банкротстве. Заемные средства в размере 100 млн руб. были предоставлены банком в 2015 году ООО УК «Геррус групп», ООО «Кубанские вина» выступало поручителем. Согласно договору поручитель обязался отвечать по кредиту солидарно с заемщиком. В связи с неисполнением заемщиком условий кредитного договора банк обратился в краевой арбитражный суд с заявлением о взыскании с ООО «Кубанские вина» задолженности в размере основного долга и процентов. Однако в феврале 2015 года в отношении ООО «Кубанские вина» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Наталия Михайлова. По закону «О банкротстве» должник ограничивается в совершении определенных сделок без письменного согласия временного управляющего — таким образом закон защищает права кредиторов, а также самого должника. АКБ «Инвестторгбанк» представил согласие временного управляющего ООО «Кубанские вина» на заключение договора поручительства. Конкурсный управляющий компании отправил госпоже Михайловой официальный запрос и получил письменный ответ о том, что она согласия на заключение договора поручительства не давала. В итоге управляющий направил в суд ходатайство с просьбой признать договор поручительства недействительной сделкой, а также признать сфальсифицированным доказательством письмо о согласии временного управляющего Наталии Михайловой на заключение сделки.

ООО «Кубанские вина» стало банкротом в 2016 году после заявления ООО «ТД „Континент“». Предприятие входило в московское ООО «Управляющая компания „Геррус групп“», принадлежащее известному виноделу Валерию Логинову, одному из основателей Российского союза виноградарей и виноделов. В холдинг «Геррус групп» входило также ЗАО «Детчинский винзавод», виноградарские хозяйства «Приморское» и ЗАО «Фонтал» (Темрюк), а также сбытовые структуры.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», производитель вина впервые ушел в минус в 2014 году. В 2015 году убыток ООО «Кубанские вина» составил 566 млн руб., в 2016 году — 209 млн руб. Учредителем компании с 2018 года выступает АО Агрофирма «Южная» (51%) и ЗАО «Приморское» (49%).

По словам юриста Александра Москаленко, если фальсификация будет доказана, обвиняемого ждет уголовное преследование. «Это уголовное дело, однако найти лицо, которое сформировало этот документ, будет, по моему мнению, сложно. Конечно, это какое-то заинтересованное лицо, но это необходимо доказать, как и наличие умысла. Затем надо провести различные экспертизы, а далее следствие будет разбираться, по какой части квалифицировать данное деяние»,— пояснил юрист.

Елена Рыжкова