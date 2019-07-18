Трудно быть подозреваемым

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для продюсера фильмов «Трудно быть богом» и «Довлатов», бывшего гендиректора ООО «Инмед» Рушана Насибулина. Его подозревают в хищении не менее 20 млн руб., выделенных из бюджета страны на проведение научно-исследовательских работ при производстве непромокаемых тканей для изготовления одежды. Режиссер Алексей Герман-младший, пришедший на заседание, был готов выступить поручителем в суде.

Рушана Насибулина задержали накануне в поселке Лисий Нос под Санкт-Петербургом после масштабных обысков, проходивших в двух столицах. Они были связаны с уголовным делом о хищении не менее 20 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из федерального бюджета России в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности». Вместе с Рушаном Насибулиным, который ранее был гендиректором ООО «Инмед», задержали исполнительного директора компании Александра Внучкина — Куйбышевский райсуд также отправил его в следственный изолятор до 27 августа.

Следствие считает, что в конце 2016 года Рушан Насибулин вступил в сговор с предпринимателем Александром Внучкиным и другими неустановленными лицами.

Следователь обосновывал избрание самой строгой меры пресечения обоим фигурантам тем, что 16 июля, в день проведения следственных действий, двое предполагаемых соучастников преступления выехали за границу.

Рушан Насибулин в суде заявлял, что не собирается покидать пределы России. Его защита настаивала на избрании меры в виде домашнего ареста, который фигурант мог бы отбывать в одном из трех домов в Санкт-Петербурге.

Согласно материалам дела, фигуранты от имени ООО «Инмед» заключили договор с Министерством промышленности и торговли на частичную компенсацию затрат при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при реализации проекта «Разработка технологии ламинирования текстильных мембранных материалов для верхней одежды» — это было необходимо для производства непромокаемой одежды. Стоимость контракта, как считает следствие, подозреваемые завысили, а минимум 20 млн руб. вывели с лицевого счета Минпромторга с использованием фиктивных документов. Ни Рушану Насибулину, ни Александру Внучкину обвинение пока не предъявлено.

Компания ООО «Инмед» интересна тем, что с зимы 2014 года до лета 2017 года ею через ООО «Стратегия» владел глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Компанию ООО «Стратегия» Алексей Кудрин, согласно данным СПАРК, учредил в 2012 году и владел ею на 75%. Затем в ООО «Стратегия» долю в 49% получило ООО «Издательство "Международные отношения"», которое сейчас владеет такой же долей в ООО «Инмед». Само издательство занимается выпуском литературы международной тематики, а общее количество названий выпущенных им книг превышает 3,5 тыс.

Рушан Насибулин известен тем, что продюсировал фильмы Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и Алексея Германа-младшего «Довлатов». Обе кинокартины получили положительные отзывы критиков и приобрели широкую известность у зрителей. Алексей Герман-младший пришел на избрание меры пресечения для Рушана Насибулина и заявил журналистам, что готов поручиться за него в суде, назвав ситуацию недоразумением.

Марина Царева, Санкт-Петербург