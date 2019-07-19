Raffles высаживается на Марсовом поле

Как стало известно “Ъ”, первая в России люксовая гостиница Raffles может появиться в Петербурге. Переговоры об открытии отеля под этим брендом на Марсовом поле с гостиничной группой Accor сейчас ведет банк «Санкт-Петербург». По мнению аналитиков, если гостиница не сможет сформировать дополнительный спрос, то ей придется конкурировать с существующими игроками в премиальном сегменте.

Банк «Санкт-Петербург» близок к подписанию соглашения об управлении гостиницей в здании Павловских казарм на Марсовом поле с группой Accor. Об этом “Ъ” рассказали четыре собеседника, сотрудничающие с Accor, и подтвердили источники на гостиничном и банковском рынке. По их данным, если соглашение будет подписано, то объект будет работать под брендом Raffles Hotels & Resorts. В банке «Санкт-Петербург» сообщили “Ъ”, что ведут переговоры с потенциальным оператором, но его название не раскрыли. Представитель Accor отказался от комментариев. Ранее региональный директор Accor Hotels в России, Грузии и странах СНГ Алексис Деларофф говорил “Ъ”, что компания ищет партнеров для открытия в Петербурге отелей под брендами Raffles и Fairmont. В городе существует большой спрос на такие эксклюзивные, очень качественные и дорогие отели, указывал он.

В здании Павловских казарм банк «Санкт-Петербург» собирается открыть отель с инвестиционными апартаментами, стоимостью 5 млрд рублей. Параметры гостиницы пока окончательно не утверждены, работы должны завершиться до 2023 года. Здание является объектом культурного наследия федерального значения, его площадь составляет 24,8 тыс. кв. м. Контроль над гостиничным проектом на Марсовом поле к кредитной организации перешел в прошлом году. До этого инвестором отеля выступала «Плаза Лотус Групп» (ПЛГ) братьев Михаила и Бориса Зингаревичей, получившая объект от города в 2010 году. Казармы Павловского полка структура ПЛГ «Лотос отели» хотела реконструировать под люксовую гостиницу на 200 номеров и была готова вложить в проект 3,5 млрд рублей. В 2016 году Главгосэкспертиза одобрила создание здесь пятизвездочной гостиницы на 108 номеров с фитнес-клубом и культурно-досуговым центром. К управлению объектом инвестор собирался привлечь китайскую Mandarin Oriental Hotel Group, но не договорился с ней о сотрудничестве. Источник, имевший отношение к проекту, говорит, что это решение было связано с желанием ПЛГ оптимизировать затраты.

Бренд Raffles до сих пор не был представлен на российском рынке. Первый отель сети открылся в 1887 году в Сингапуре и был назван в честь основателя страны Стэмфорда Раффлза. Он и сейчас остается одним из наиболее известных отелей под этим брендом. Сейчас под названием Raffles работает 13 гостиниц в Европе, Азии, Ближнем Востоке, на островах Индийского океана, общий номерной фонд составляет 2,2 тыс. единиц. В 2015 году компания FRHI, в портфель которой входил бренд Raffles, была приобретена французской группой Accor за $2,9 млрд. На конец прошлого года под управлением Accor находилось 4,8 тыс. отелей на 703,8 тыс. номеров. Выручка группы в 2018 году составила €3,6 млрд, чистая прибыль — €2,2 млрд. Членом совета директоров Accor является бывший президент Франции Николя Саркози.

По мнению руководителя отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерия Трушина, Петербург имеет высокий потенциал для развития бренда Raffles. «В городе развивается не только познавательный туризм, но и деловой. Во время проведения Экономического форума гостиницы заполнены практически на 100%, ощущается нехватка люксовых гостиниц, в частности для размещения глав государств, топ-менеджеров крупнейших компаний России и мира»,— отметил эксперт. Люксовых туристов в Санкт-Петербурге достаточно, но не в избытке: премиальные отели в городе, по итогам 2018 года, в среднем работали с загрузкой 55%, подчеркивает руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер. Если новый бренд не создаст дополнительный спрос за счет лояльности глобальных клиентов, то он будет делить имеющийся спрос с другими игроками в этом сегменте, полагает она.

По словам руководителя отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg Игоря Кокорева, сегодня гостиницы высокого класса Петербурга расположены в двух основных точках: Невский проспект (Grand Hotel Europe, «Талион Империал Отель», Radisson, «Коринтия») и Исаакиевская площадь (Four seasons, «Астория», «Англетер», Lotte, SO Sofitel). Появление отеля самого высокого класса на Марсовом поле откроет для туристов новую интересную локацию, уверен эксперт.

Поскольку гостиница будет расположена в историческом здании, то инвестору будет непросто устроить современные планировки в помещениях, которые раньше выполняли другие функции, предупреждает господин Кокорев. Объект находится в хорошем состоянии и подходит для создания отеля, учитывая, что он строился как казармы, говорит источник “Ъ”, знакомый с объектом. По его оценке, в здании можно разместить около 170 номеров. Согласно мировому опыту, резиденции под международным люксовым брендом продаются с наценкой 15–25% к средней цене на небрендированные жилые объекты аналогичного класса на рынке, добавляет госпожа Веллер.

По словам собеседника “Ъ” на банковском рынке, привлечение оператора позволит кредитной организации повысить стоимость проекта и начать переговоры с потенциальными покупателями. «Похожая ситуация у них была с проектом отеля на Антоненко, 2, который был продан корейской Lotte Group (развитием этого объекта занималась компания «Ренорд-инвест, которую на рынке связывают с банком «Санкт-Петербург».— “Ъ”). Тогда у банка получилось сделать из плохой истории хорошую, на этот раз они хотят сделать так же»,— объясняет он.

Константин Куркин, Ольга Кантемирова