Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV

Депутаты Госдумы предложили расширить инициативу по предустановке отечественного софта на смартфоны. Новый законопроект предлагает обязать устанавливать российские приложения и на Smart TV, а продажу устройств с нарушением этих требований наказывать штрафами до 200 тыс. руб.

Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы. Сергей Жигарев 4 июля уже вносил пакет законопроектов, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на смартфонах, но на следующий день отозвал его.

Согласно новой редакции законопроекта, перечень устройств, при продаже которых необходимо будет соблюдать новые требования, а также перечень софта, который допускается устанавливать, должно определять правительство.

По мнению авторов законопроекта, он обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество «злоупотреблений» со стороны иностранного бизнеса в сфере информационных технологий.

В случае принятия документ должен будет вступить в силу с 1 января 2020 года.

За несоблюдение требований предлагается наказывать: для этого депутаты предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части установки штрафов за продажу отдельных видов «технически сложных товаров с предварительно установленными программами с нарушением требования о предварительной установке российских программ». Штраф для должностных лиц составит 30–50 тыс. руб., для юридических — 50–200 тыс. руб. Эта норма должна вступить в силу с 1 января 2021 года.

«Мы считаем эту инициативу крайне вредной, губительной для IT-отрасли и абсолютно не отражающей реального положения дел на рынке»,— заявил “Ъ” представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. «Сегодня нет никаких злоупотреблений в этом крайне высококонкурентном сегменте. А что касается удобства пользователей, то россияне сами очень активно скачивают приложения, которыми реально пользуются, и отечественный софт лидирует в рейтинге загрузок, что подтверждают открытые исследования»,— отмечает он. В целом инициатива может привести к уходу крупных международных компаний с российского рынка и превращению его IT-сегмента в «своего рода стагнирующую резервацию», полагает господин Гуськов.

Ранее законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на них отечественный софт, разработала Федеральная антимонопольная служба, сообщал “Ъ” 6 февраля. Позже инициатива вызвала замечания Роспотребнадзора, который предлагал его доработать. С критикой инициативы выступила и Apple, предупреждавшая, что принятие ее в нынешнем виде заставит компанию пересмотреть бизнес-модель присутствия в России.

Другая позиция у «МегаФона». «Ранее концепция по предустановке российских приложений рассматривалась на рабочей группе ФАС. Мы в целом поддерживаем необходимость предустановки отечественных приложений. Это способствовало бы развитию российского IT-бизнеса, а также взрывному росту российский сервисов и цифровых платформ (аудиовизуальных, мессенджеров, соцсетей, других приложений). А российские пользователи получили бы доступ к качественному отечественному контенту. При этом это никак не дискриминирует иностранные сервисы — они так же останутся предустановленными вендорами»,— заявил представитель «МегаФона» Юрий Нехайчук.

Юлия Тишина