Ты меню не ищи

Мэрия Перми рассчитала разные тарифные планы на проезд в общественном транспорте в зависимости от количества поездок и способа оплаты. За безналичный расчет и по проездному разовая поездка может составить 24 рубля, за наличный - 28 руб. Сейчас стоимость проезда составляет 20 руб. По мнению администрации, повышение связано с реализацией в Перми масштабной транспортной реформы, призванной сократить разрыв между доходами и расходами отрасли. Депутаты городской думы отметили, что проект недостаточно проработан и предложили привлечь независимых экспертов.

Кроме того, народные избранники удивились, почему бюджетные инвестиции при повышении тарифа не сокращаются, а увеличиваются.



Администрация Перми вчера представила депутатам городской думы тарифное меню для общественного транспорта. «Мы обсуждали и проанализировали тарифы и тарифные планы, которые предлагаются в других городах, разработали проект тарифного меню, предусматривающий как наличный, так и безналичный расчет. Составили калькулятор, который позволяет посмотреть, во сколько нам обходится предоставление льгот школьникам, студентам и пенсионерам»,— пояснила замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева. Она добавила, что проект об утверждении тарифного меню планируется внести в думу 6 августа. «Времени на работу группы очень мало»,— отметила госпожа Гаджиева.

После чего с основным докладом должен был выступить начальник городского департамента дорог и транспорта Анатолий Путин. Однако, несколько депутатов взяли слово и возмутились тому, что информация о новом тарифном меню была озвучена накануне. «Сейчас мы слышим о том, что решение уже принято, а нам осталось только обсудить целесообразно ли продолжение пересадок. Не люблю чувствовать себя идиотом, но такие ощущения последнее время возникают. Если вы уже все решили, то зачем мы сейчас время тратить?», – возмутился Александр Филиппов.

В ответ Людмила Гаджиева заверила депутатов, что «никаких решений не принято». «Это всего лишь проектные расчеты, которые в очередной раз будет обсуждаться», – добавила замглавы администрации.

Анатолий Путин заявил, что при разработке проекта тарифного меню мэрия «старалась сохранить ценовую доступность для пассажиров». По его словам, минимизировать рост стоимости проезда предполагается «за счет введения проездных документов длительного пользования». Помимо льготных проездных с фиксированным количеством поездок, проект предполагает безлимитные проездные на сутки, месяц, квартал и год. Стоимость одной поездки по такому проездному варьируется от 24 до 14 руб.

«Но экономика должна обеспечивать баланс расходов и доходов бюджета. В условиях последних изменений федерального законодательства и возросших требований к транспортной безопасности, мы постарались сбалансировать бюджет. Обратная сторона этой балансировки — формирование стоимости транспортной работы перевозчика, позволяющей обновлять подвижной состав и исполнять новые требования законодательства»,— добавил господин Путин. По его словам, согласно предложению мэрии, в 2020 году предлагается установить стоимость разового билета в 28 руб., с использованием безналичного расчета — 24 руб. При этом предполагается повышение тарифа к 2023 году до 31 и 27 руб. соответственно. Для сравнения, в Екатеринбурге стоимость билета при наличной оплате составляет 28 руб. и 26 руб. — за безналичный расчет, в Казани — 27 и 25 руб., в Нижнем Новгороде — 28 и 26 руб.

«Средневзвешенный тариф (общий объем расходов, разделенный на пассажиропоток) составляет 28 руб. В аналогичных городах тариф за наличный расчет в среднем соответствует этому значению. При этом мы понимаем, что рост достаточно резкий, поэтому тариф за безналичную оплату предлагается установить в размере индексации 20-рублевого тарифа на индекс-дефлятор, накопившийся за четыре года (24 руб.)»,— пояснил Анатолий Путин. Он добавил, что «существенно сэкономить на оплате проезда» можно, приобретя льготный проездной.

Александр Филиппов заявил, что утверждать тарифное меню логично после завершения эксперимента по внедрению системы разовой бесплатной пересадки на 11 автобусных маршрутах, которые переходят на новые контракты (плата за проезд поступает напрямую в бюджет, перевозчикам из бюджета оплачивается авточас). «Нужно как минимум закончить эксперимент. А лучше поездить осенью, когда в транспорт придут пассажиры, и мы будем понимать, сколько все это стоит», – пояснил депутат.

«Сегодня мы убираем троллейбусы как убыточные, меняем маршрутную сеть, почти 1 млрд потратили на приобретение новых автобусов. Кроме того, мы хотим вернуть перевозчикам средства в виде амортизации. Собственно говоря, перевозчики (в том числе муниципальный) не тратили ни копейки: этот миллиард заплатили налогоплательщики, на эти деньги приобрели автобусы и бесплатно их отдали. В итоге, мы приходим к росту тарифа почти на 40%, увеличению или сохранению действующего объема субсидий. Куда делся результат действий, направленных на сохранение расходов?» — удивился господин Филиппов.

Людмила Гаджиева ответила, что обсуждаемый вопрос непростой, «и он не пройдет за одно решение думы». «Поэтому мы предлагаем внести проект в августе. В августе и сентябре спокойно поработаем, чтобы в ноябре мы смогли спокойно контрактоваться»,— пояснила замглавы администрации.

Депутат Владимир Молоковских вспомнил, что ранее депутаты обсуждали вариант повышения стоимости билета до 26 руб. «Сейчас это 28. Какие параметры были скорректированы?» — спросил депутат. «В связи с тем, что у нас появилась возможность бесплатной пересадки, общий объем планируемых доходов уменьшился (на 206 млн руб. — “Ъ-Прикамье”)»,— пояснил Анатолий Путин.

По мнению депутата Геннадия Сторожева, действующий тариф повышать не нужно. «Наш тариф в 20 рублей — один из самых низких в стране. Этим гордиться надо, радоваться, лелеять, холить! И думать о том, как его сохранить»,— заявил депутат. «Надо понимать, что рубль тарифа — это 200 млн из бюджета. И если мы считаем тариф не в 24, а в 20 руб., то увеличиваем разрыв на 800 млн руб.»,— возразила Людмила Гаджиева.

Депутат Вероника Куликова заметила, что, согласно предложенному тарифному меню, годовой проездной — «самый выгодный по стоимости одной поездки (14 руб.)». «Но за такой абонемент гражданин должен единоразово заплатить около 21 тыс. руб. Кто готов платить такие деньги?» — удивилась депутат и заявила: «Из приведенных цифр мне пока непонятно, почему мы вынуждены повышать действующий тариф. В 2018 году, при тарифе в 20 руб., субсидии за счет городского бюджета составляли около 850 млн руб. Сейчас же мы при повышении тарифа загоняем в отрасль 2,5 млрд. (по ее мнению, это общая сумма субсидий из городского бюджета - 1 млрд руб. - и доходов от роста тарифа - 1,5 млрд руб.). Да, у нас не было пересадок. Но и потребности в пересадках до оптимизации маршрутной сети тоже не было».

Первый вице-спикер Пермской думы Дмитрий Малютин предложил подключить к обсуждению темы экспертов. «Времени у нас достаточно, чтобы обсудить этот вопрос с привлечением перевозчиков, Торгово-промышленной палатой, общественности», – предложил господин Малютин. Предлагаю двигаться шаг за шагом: внимательно отнестись к вопросам депутатов, подключить к работе экспертов и Контрольно-счетную палату. Чем более масштабное и глубокое обсуждение организуем, тем качественнее подготовимся», – заявил господин Малютин.

Людмила Гаджиева с этими предложениями согласилась: «Сейчас у нас было просто обсуждение. Работа с экспертами и обсуждение деталей — следующий качественный рывок. Для меня это серьезный шаг вперед».

Константин Кадочников