Долгострой Артура Никитина опять «замерз»

Компания «Стройсвязьурал-1» семьи бизнесмена Артура Никитина остановила строительство гостиницы в центре Челябинска, которая должна была стать одним из объектов для размещения гостей саммитов ШОС и БРИКС. По данным минстроя, возведение приостановлено временно из-за отсутствия средств у застройщика. По другой версии, руководство «Стройсвязьурал-1» отказалось от строительства из-за попыток «рейдерского захвата» компании. Эксперты считают, что практически нет шансов, что объект будет достроен к саммитам, более того, отсутствие реакции властей на заморозку — это еще одно свидетельство, что международные мероприятия в Челябинске могут не состояться.



В Челябинске приостановлено строительство гостинично-спортивного комплекса на улице Васенко, который является одним из объектов для размещения гостей саммитов ШОС и БРИКС (запланированы на 2020 год). Застройщик — компания бизнесмена Артура Никитина «Стройсвязьурал-1» — уведомил об этом управление регионального государственного строительного надзора министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

«Вот уже на протяжении месяца примерно стройка стоит. По нашей информации, причина этого — отсутствие средств у застройщика. Мы подчеркиваем, что работы приостановлены временно. Возможно, найдется инвестор или средства у собственника, и работа продолжится»,— сообщили “Ъ-Южный Урал” в пресс-службе регионального минстроя. В ведомстве уточнили, что объект официально не исключен из списка объектов для размещения гостей саммитов ШОС и БРИКС.

Ответственный секретарь рабочей группы при правительстве Челябинской области по строительству объектов к саммитам Алексей Абаимов сообщил “Ъ-Южный Урал”, что вероятность того, что этот объект будет использоваться в рамках международных мероприятий, крайне мала. Сейчас рассматриваются альтернативные места проживания делегаций. По его словам, правительство Челябинской области предоставило компании «Стройсвязьурал-1» госгарантии, как и застройщикам других объектов из списка ШОС, однако, несмотря на это, банк не открыл кредитную линию.

По информации челябинского политолога Алексея Подопригоры, Артур Никитин объяснил остановку строительства объекта «продолжающимися попытками “рейдерского захвата” его фирмы» с участием «некоторых сотрудников областных подразделений налоговых и правоохранительных ведомств». «Если эта стройка не нужна властям, то мне она нужна еще меньше»,— цитирует бизнесмена господин Подопригора в своем блоге.

Получить комментарий застройщика не удалось, ни один из работающих телефонов компании не отвечал, запрос на электронную почту остался без ответа.

Возведение здания напротив регионального УФСБ и областного архива на улице Васенко компания «Стройсвязьурал» начала еще в начале 2000-х годов. Изначально объект был задуман как торгово-развлекательный комплекс. Однако после смены властей города в 2005 году стройка была остановлена. Администрация Челябинска заявляла о готовности выкупить долгострой и перепрофилировать под нужды расположенной рядом гимназии №1, но собственник отказался.

После того как правительство РФ утвердило проведение саммитов ШОС и БРИКС 2020 года в Челябинске, «Стройсвязьурал-1» решила вернуться к объекту, перепрофилировав его в гостинично-спортивный комплекс. Предполагалось, что он будет включать 72 номера, в том числе 10 люксов, а также тренажерный, танцевальный или фитнес-зал, SPA-салон и подземную парковку. Изначально планировалось, что в этой гостинице разместится делегация из Китая. В попытках найти инвесторов на достройку в феврале 2018 года застройщик выставил объект на продажу. За здание, площадь которого должна составить 20 тыс. кв. м, собственник попросил 600 млн руб. Желающих его выкупить не нашлось, и «Стройсвязьурал 1» начала стройку на собственные средства. Ради строительства гостиницы с 31 мая по 31 декабря этого года полностью перекрыли движение транспорта по улице Васенко. Проезд по улице почти на месяц закрывали и прошлым летом.

Директор Yellowstone development Денис Ни считает, что, несмотря на удачную локацию, изначально проект был бесперспективным:

«Нельзя начинать строительство, когда не обозначается суть идеи коммерческого проекта. Для меня назначение этого объекта до сих пор неведомо, а строительство такого монофункционального объекта, как гостиница, в Челябинске, на мой взгляд, бесперспективно. Поэтому ничего удивительного, что собственник так и не нашел деньги под такую, мягко говоря, не очень состоятельную идею». По его мнению, отсутствие «истерики со стороны органов власти, что тут у нас не строится гостиница», — еще одно свидетельство того, что саммиты ШОС и БРИКС, скорее всего, пройдут не в Челябинске. «Об этом сегодня все свидетельствует, от состояния общественного транспорта, до резервного конгресс-холла — его делают из сэндвича. Самые дешевые торговые комплексы тоже делают из сэндвича. На набережной у нас недостроенный конгресс-холл, президенты вместо двух хрустальных пирамидок увидят ребра металлоконструкций. Это даже не замаскируешь. Может быть какое-то другое мероприятие более низкого статуса пройдет в Челябинске, но не саммиты ШОС и БРИКС», — говорит Денис Ни.

По данным «Картотека.ру», основной владелицей ООО «Стройсвязьурал-1» является дочь Артура Никитина Мария (59,3%), самому бизнесмену принадлежит 14%. В списке совладельцев еще четверо членов его семьи, а также бывший глава Челябинска Вячеслав Тарасов (10%).

В апреле этого года следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) должностными лицами ООО «Стройсвязьурал-1». По версии следствия, руководители компании с 2017-го по 2018 год в декларации указывали заведомо ложные сведения об уплате налога на прибыль, таким образом, скрыв более 182 млн руб. налогов.

Юлия Гарипова