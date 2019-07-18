Убийство осталось без подстрекателя

В Ленинградском областном суде вынесли оправдательный приговор на основании вердикта присяжных по делу об убийстве одного из кураторов строительства крупнейшего следственного изолятора (СИЗО) в Европе «Кресты» Николая Чернова. Невиновными в подстрекательстве и пособничестве преступлению были признаны бывший заместитель начальника регионального УФСИН Сергей Мойсеенко и предприниматель Игорь Захаров. При этом Сергей Мойсеенко все равно находится в СИЗО — сразу после оглашения оправдательного вердикта присяжных месяц назад его вновь задержали по обвинению в получении взятки в размере почти 400 млн руб.

На основании вердикта коллегии присяжных, оглашенного месяц назад, невиновными в совершении преступления были признаны Сергей Мойсеенко, обвинявшийся в подстрекательстве к преступлению, и Игорь Захаров, которому инкриминировались пособничество в убийстве и незаконный оборот оружия. Полковника Николая Чернова, напомним, расстреляли вечером 2 марта 2017 года. Он скончался в больнице от полученных ранений.

Следствие считало, что Сергей Мойсеенко подстрекал к убийству предпринимателя из Санкт-Петербурга Сабира Садыкова из-за того, что Николай Чернов якобы собрал на замначальника УФСИН компрометирующие документы, где была информация о различных недочетах и хищениях при строительстве «Крестов». С просьбой достать оружие для совершения преступления Сабир Садыков обратился к предпринимателю Игорю Захарову, после чего и совершил убийство. Сам Садыков не только дал признательные показания, но и свидетельствовал против Мойсеенко и Захарова: осенью прошлого года он получил девять лет колонии, позже наказание для него смягчили на три месяца.

Коллегия посчитала, что события самого преступления не были доказаны, а потому дала отрицательный ответ уже на первый вопрос.

Всего в листе их было девять. Суд постановил оправдать подсудимых в связи с неустановлением события преступления с правом на реабилитацию, которое появится у них после вступления приговора в законную силу. В гражданском иске о взыскании морального вреда в размере 5 млн руб. потерпевшей — жене убитого Николая Чернова — было отказано. Адвокат Сергея Мойсеенко Ян Стецкевич заявил “Ъ”, что присяжные в данном случае приняли «действительно верное решение».

По данным “Ъ”, вынесенный приговор будет опротестован прокуратурой в Верховном суде (ВС) РФ после его изучения. Напомним, согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), перечень оснований, по которым приговор на основании вердикта присяжных может быть отменен, ограничен. Речь идет о ситуациях, когда были существенно нарушены кормы УПК, когда нормы закона были неправильно применены или приговор оказался несправедливым.

Если ВС усмотрит в приговоре одно из таких нарушений, дело отправят на новое рассмотрение.

Для Сергея Мойсеенко оправдательным приговором история в любом случае не закончилась. В прошлом месяце ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в рамках другого уголовного дела. Следствие считает, что Сергей Мойсеенко получил от руководителя ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова взятку в размере 388,5 млн руб. через посредника — бывшего гендиректора ОАО «Генеральная строительная корпорация» (ГСК) Виктора Кудрина. ОАО ГСК выступало генеральным подрядчиком при строительстве СИЗО «Кресты-2», а ООО «Петроинвест» — основным субподрядчиком. Сергей Мойсеенко своей вины не признает, на заседаниях по делу об убийстве он заявлял, что ему ничего не известно о хищениях, допущенных при строительстве «Крестов».

Дело в отношении Кудрина расследуется уже более двух лет: его задержали в марте 2017 года. В суд оно до сих пор не поступило. Главу ГСК обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Руководителю ООО «Петроинвест» приговор вынесли в марте этого года, назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы с таким же испытательным сроком — он признавал свою вину, сотрудничал со следствием и обещал помогать с выполнением оставшихся строительных работ.

Марина Царева, Санкт-Петербург